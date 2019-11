Du 17 au 23 novembre 2019, la 4e Grande semaine des tout-petits bat son plein partout au Québec, et la Mauricie et le Centre-du-Québec ne font pas exception. C’est l’occasion pour tous, citoyens, entreprises ou organismes, de présenter leurs engagements afin de soutenir la petite enfance.

Les citoyens seront encouragés à se mobiliser, notamment en arborant le « carré de doudou », un carré de tissu rappelant celui d’une couverture pour enfant, portant le message que la petite enfance n’a rien de petit pour la société, c’est une priorité.

« Le carré de doudou, un peu comme on l’a vu avec les carrés rouges via une autre cause, est un symbole pour dire que la petite enfance est importante pour nous. On sait qu’Avenir d’enfants a soutenu l’ensemble des territoires pendant une dizaine d’années, mais quand on vient souligner l’importance de la petite enfance, on s’affiche officiellement comme étant partenaire de ce beau projet collectif », Julie Cossette, agente d’accompagnement et de liaison régionale chez Avenir d’enfants Mauricie et Centre-du-Québec.

Bien que la majorité des tout-petits en âge préscolaire se portent bien, ils n’ont pas tous les mêmes chances de se réaliser. En effet, en août dernier, un peu plus d’un enfant sur quatre a fait son entrée à la maternelle avec des vulnérabilités dans au moins un domaine de son développement, et ce chiffre grimpe à un sur trois en milieux défavorisés.

Des mesures positives existent cependant afin de soutenir les tout-petits et leur famille. On vise ainsi à augmenter l’accès à un service de garde éducatif de qualité, à des soins de santé et des services sociaux adaptés, à des lieux publics sécuritaires pour s’amuser, à un logement adéquat et à des mesures de conciliation famille-travail. On parle également de l’importance d’agir et d’accompagner les parents dès la grossesse pour offrir à chacun des petits citoyens le meilleur départ possible.

« Les enfants de 0 à 5 ans, c’est l’avenir de notre communauté, ceux qui prendront soin de nous lorsque nous en aurons besoin. Pour nous assurer d’en faire des adultes en santé, épanouis et engagés, nous avons tous un rôle à jouer collectivement », mentionne Nathalie Garon, directrice du Programme Jeunesse-Famille au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Des centaines d’activités de mobilisation partout au Québec

Tout au long de la Grande semaine des tout-petits, de nombreuses activités seront organisées partout au Québec dans l’objectif de mobiliser les décideurs et la population quant au rôle clé des tout-petits pour l’avenir de notre société.

« Participer à une activité culturelle avec un enfant, c’est lui donner la chance de rêver, de s’émerveiller, de s’émouvoir, de s’interroger et de s’ouvrir sur le monde », affirme Martin Veillette, directeur du Développement culturel chez Culture Trois-Rivières.

À la bibliothèque Gatien-Lapointe, on pourra entre autres participer à l’Heure du conte avec Nancy Montour, une activité pour les enfants âgés de 3 à 6 ans, le mercredi 20 novembre à 9 h 30. Également, les 0-5 ans pourront participer à un Atelier Biblio-Jeux avec une orthophoniste le samedi 23 novembre de 10 h à 12 h.

Finalement, la Bibliothèque Maurice-Loranger présente l’activité Conte zen pour les 2 à 5 ans le vendredi 22 novembre à 9 h 30.

À noter que le 20 novembre est la Journée mondiale de l’enfance.