Après le Grand Prix de courses, place au «Grand Prix de chevaux»

Le Grand Prix de Trois-Rivières en étant maintenant à l’étape de démontage, c’est au tour de l’Hippodrome de Trois-Rivières de présenter son week-end de courses avec le traditionnel Prix d’Été 2019. Offert gratuitement à tous les citoyens, l’évènement de renom aura lieu ce dimanche, dès 13h.

Pas moins de 12 courses de chevaux sont au menu, dont le Prix d’Été 2019 qui mettra en vedette quelques-uns des meilleurs chevaux de 4 ans et meilleurs pilotes au monde dès 17h.

«On a tenu notre premier Prix d’Été en 2014 et nous y voilà encore aujourd’hui. Ce ne serait pas possible sans l’appui de la Ville de Trois-Rivières et grâce à elle, on peut tenir cet événement majeur. Nous allons remettre 200 000$ en bourses cette année et si la température le permet, nous allons vivre un moment historique avec les chevaux les plus rapides en Amérique», a témoigné Murielle Thomassin, directrice générale à l’Hippodrome de Trois-Rivières.

«C’est un plaisir pour moi d’être là et de côtoyer cet univers-là», a ajouté le nouveau maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche. «Un univers que François (Carignan) et Guy (Lafontaine) incarnent à merveille. On est les seuls au Québec à avoir cette infrastructure et parfois, les Trifluviens la tiennent pour acquise et ne sont pas toujours conscients de son utilité et de son rayonnement, partout au Québec et en dehors du Québec.»

Les plus grands conducteurs du Québec s’illustrant partout en Amérique y seront, notamment Louis-Philippe Roy, Daniel Dubé et Sylvain Filion.

Les jeunes familles sont invitées puisqu’il y aura un carrousel de poney, du maquillage pour enfants, des promenades en sulky avec conducteur professionnel et des concours pour adultes.

L’ouverture des portes aura lieu à 10h. Les cérémonies d’ouverture et le lancement du Prix d’Été 2019 sont prévus à 12h35, tout juste avant le départ des premiers chevaux qui est à 13h.

Vainqueurs à Trois-Rivières

2014 : Sunfire Blue Chip

2015 : All Best Off

2016 : Rockin Ron

2017 : Western Fame

2018 : Beckhams Z Tam