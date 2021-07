Après avoir visité 28 pays, ils choisissent Trois-Rivières pour déposer leurs valises

En 2017, la famille Vandoorslaert décide de tout plaquer et de quitter la Belgique pour changer complètement de vie et dénicher un autre endroit où habiter. Jean-François, Charlotte et leurs enfants Charles, Louise et Victoria ont parcouru 28 pays à la recherche de ce nouveau chez-soi. C’est finalement à Trois-Rivières que la famille a décidé de déposer ses valises.

Ils sont passés une première fois en 2019. Ils ont été charmé par la ville et le reste de la région. « On s’est dit qu’on retiendrait la place dans notre tête, raconte Jean-François Vandoorslaert. On est ensuite allé dans l’Ouest canadien. On s’y est un peu ennuyé. La spontanéité des Québécois nous manquait. On a envie de s’implanter ici. »

La famille avait pourtant une belle vie à Waterloo, en Belgique. Le travail ne manquait pas. Après un souci de santé en lien avec la fatigue, Jean-François a décidé de profiter davantage de la vie avec ses enfants. C’était en 2015.

« On avait décidé de changer de vie. Plutôt que de partir en se fiant sur des pseudo reportages, des expériences ou des a priori, on s’est dit qu’on voyagerait par nous-mêmes pour faire un choix éclairé. »

C’est à bord d’un bus entièrement transformé que la famille est partie à l’aventure. Ils sont passés par 25 pays d’Europe, dont l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suède, le Luxembourg, l’Espagne et la Croatie, ainsi que le Mexique, les États-Unis et le Canada en Amérique.

« On voulait voyager à bord d’un bus parce que c’est la façon d’être le plus proche des gens. C’est ce qu’on a vu de plus beau d’ailleurs: les gens. Il y a eu de belles rencontres surprenantes, la découverte des cultures et des langues », ajoute Jean-François Vandoorslaert.

Témoin de ces nombreuses rencontres, le bus est couvert de signatures et de messages recueillis au fil de leur parcours qui aura représenté.

Après trois ans de voyage à vivre dans le bus, Charles et Louise, les deux plus vieux enfants du couple, ont émis le souhait de se poser un peu.

« On réalise aussi qu’on aime être à la maison, pas sur la route, mais le voyage nous manque », confie Jean-François. Et puis, tant de souvenirs se retrouvent dans ce bus. C’est là que la petite Victoria, qui n’avait que quelques mois au moment du départ, a fait ses premiers pas.

Le bus est installé au camping Les Forges depuis le 8 juin. Une maison attend la famille belge sous peu à Trois-Rivières. Le père, Jean-François, a trouvé un emploi au sein de l’équipe du Temps d’une Pinte, tandis que sa femme souhaite oeuvrer comme préposée aux bénéficiaires. Les enfants intégreront l’école à l’automne.

La famille espère maintenant faire du bus un lieu d’accueil pour les voyageurs.