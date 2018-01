Après 7 marathons en 7 jours, Patrick Charlebois met sur pied un 10 en 10

DÉFI. Patrick Charlebois est un homme de défi. Vous le savez, nous le savons. Celui qui a brillé lors du World Marathon Challenge, qui consistait à courir 7 marathons en 7 jours, met sur pied le Canadian Marathon Challenge, soit 10 marathons en 10 jours, dans chacune des 10 provinces.

De nouveau cette année, l’athlète de Trois-Rivières le fera pour une cause. Cette fois, il a choisi la Fondation Terry Fox, organisme national travaillant à combattre toutes formes de cancer.

«Chaque dollar ira à 100% dans la Fondation. Ça allait de soi! C’est un défi 100% canadien et Terry Fox est un héros canadien qui a voulu traverser le Canada sur une seule jambe. Maintenant, je vais le faire à ma façon. Si on peut faire une différence auprès de ces gens-là, et bien tant mieux!», confie-t-il.

«Les fonds de la Fondation servent à la recherche contre le cancer, a ajouté Peter Sheremeta, directeur provincial au Québec pour la Fondation Terry Fox. Terry (Fox) avait conçu le marathon de l’espoir et depuis, nous avons fait beaucoup de progrès du côté de la recherche. Dans son temps, neuf personnes sur dix aux prises avec son cancer devaient être amputées, alors qu’aujourd’hui, neuf personnes sur dix conservent leur jambe.»

Pour le moment, le Trifluvien sera le seul participant au Canadian Marathon Challenge. «J’aimerais ça que ça devienne une compétition, évidemment. On va voir la mobilisation que ça va apporter et on pourrait avoir des compétiteurs intéressés par le défi dès 2019», explique M. Charlebois.

«Vous savez, courir dix marathons en dix jours est plus accessible qu’on le pense. Des milliers de Canadiens pourraient le faire en les courant avec des temps de cinq ou six heures, par exemple», renchérit celui qui devra courir de 130 à 210 kilomètres par semaine en guise de préparation.

Deux parcours pré-déterminés

Les parcours seront bientôt déterminés dans chacune des villes choisies.

«Les deux seuls parcours déjà établis sont ceux de Calgary et Halifax. Nous allons regarder pour créer des parcours plats, avec des boucles de 5 à 10 kilomètres. Ça va permettre à plusieurs coureurs de participer à des 5 ou 10 kilomètres et aux amateurs de pouvoir m’encourager lors de mes passages au lieu de me voir revenir trois heures plus tard.»

Le Canadian Marathon Challenge s’amorcera le samedi 19 mai, à Saint-Jean (Terre-Neuve). Il sera terminera à Vancouver (Colombie-Britannique) le lundi 28 mai.

Liste des marathons

– Samedi 19 mai : Saint-Jean (Terre-Neuve)

-Dimanche 20 mai: Halifax (Nouvelle-Écosse)

-Lundi 21 mai: Moncton (Nouveau-Brunswick)

-Mardi 22 mai: Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

-Mercredi 23 mai: Montréal (Québec)

-Jeudi 24 mai: Toronto (Ontario)

-Vendredi 25 mai: Winnipeg (Manitoba)

-Samedi 26 mai: Régina (Saskatchewan)

-Dimanche 27 mai: Calgary (Alberta)

-Lundi 28 mai: Vancouver (Colombie-Britannique)