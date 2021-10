Après 15 matchs au 106,9 FM, 6 matchs au 91,9 FM

Les Lions de Trois-Rivières ont annoncé la signature d’un nouveau partenariat avec la seule radio francophone 100% sports au Québec, le 91,9 Sports.

La station montréalaise diffusera six parties des Lions, soit cinq sur la route et une à la maison, en plus d’offrir une chronique hebdomadaire avec l’entraîneur-chef Éric Bélanger sur leurs ondes. Ce partenariat permettra aux partisans trifluviens et partout à travers la province de suivre les Lions via la radio ou l’application web.

« La visibilité qu’offrira le 91,9 Sports aux Lions est digne des plus grandes formations sportives professionnelles québécoises. De plus, il s’agit de la seule radio francophone 100% sports au Québec, la station rejoint donc un aspect essentiel de l’identité de marque des Lions, soit la fierté québécoise », lance Mark Weightman, président et chef de la direction des Lions.

« Le 91,9 Sports est fiers d’être associé aux Lions de Trois-Rivières pour cette saison historique en diffusant 6 matchs. Nous avons également la volonté de faire grandir ce partenariat au fil des ans pour offrir la meilleure couverture aux partisans des Lions », a pour sa part commenté Yves Bombardier, directeur de la programmation du 91,9 Sports.

Voici donc la liste des parties qui seront diffusées sur les ondes du 91,9 Sports :

14 novembre, 15h à l’extérieur face aux Mariners du Maine

4 décembre, 19h à l’extérieur face aux Everblades de la Floride

18 décembre, 15h à domicile face aux Mariners du Maine

22 janvier, 16h à l’extérieur face aux Royals de Reading

23 janvier, 15h à l’extérieur face aux Royals de Reading

30 janvier, 17h à l’extérieur face aux Mariners du Maine

Les Lions de Trois-Rivières se retrouvent donc avec un total de 27 parties à domicile et 5 parties sur la route diffusées sur les ondes de l’un de ses trois diffuseurs locaux, soit TVA Sports, le 106,9 Mauricie et le 91,9 Sports. (JC)