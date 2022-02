Apprentissage en milieu de travail: des ententes conclues avec plusieurs hôteliers de la région

Le programme Techniques de gestion hôtelière du Collège Laflèche proposera une nouvelle grille de cours et l’Apprentissage en milieu de travail (AMT) dès la prochaine session, à l’automne 2022.

L’Apprentissage en milieu de travail permettra aux étudiants de parfaire leurs connaissances en proposant jusqu’à deux jours par semaine en milieu de travail, tout en étant rémunérés.

Plusieurs partenariats avec des hôteliers de la région ont été conclus ou sont en voie de l’être, dont le Delta Trois-Rivières, Le Baluchon éco-villégiature, l’Hôtel Oui GO, l’Hôtel et Suites Le Dauphin, l’Hôtel Monfort, Les Suites Laviolette, les Hôtels Marineau, le KiNipi Spa, l’Hôtel Énergie Shawinigan, le Holiday Inn Express & Suites Days Inn, l’Auberge du Lac St-Pierre, l’Hôtel Sacacomie, la Pourvoirie du Lac Blanc et l’Auberge Godefroy.

« C’est une situation gagnant-gagnant puisque les partenaires hôteliers participent à la formation des futurs employés avec l’institution d’enseignement collégial pour lutter contre la pénurie de main d’œuvre. Les étudiants peuvent donc acquérir les compétences et l’expérience avec un petit coup de pouce financier », explique David Gélinas, responsable de l’AMT au Collège.

Le nouveau programme de Gestion hôtelière sera également axé sur le développement durable. « Tout au long de leur parcours scolaire, les étudiants devront appliquer différentes pratiques en lien avec les 17 objectifs en matière de développement durable qui ont été établis par les membres des Nations Unies. De plus, ils devront privilégier différentes actions en lien avec l’écoresponsabilité, tel que les achats locaux, l’économie d’énergie et la réduction des emballages de plastique. Les futurs diplômés en gestion hôtelière auront donc une conscience environnementale afin de préserver notre planète », précise Éric Dubé, coordonnateur du programme.

Le programme de Gestion hôtelière vise à former des gestionnaires et superviseurs appelés à exercer leurs fonctions dans l’une ou l’autre des unités d’un établissement hôtelier (accueil, information, réception, ventes et marketing, entretien ménager, administration et gestion, restauration et banquets, soutien aux activités). (M.E.B.A.)