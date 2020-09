Anxiété chez les jeunes: un «grand réveil» nécessaire

La journaliste à ICI Mauricie/Centre-du-Québec Marie-Claude Julien s’est intéressée à l’anxiété chez les jeunes et à ses effets multiples et sournois sur les adolescents. Le documentaire qui en résulte, Le grand réveil sera diffusé sur les ondes d’ICI Radio-Canada ce samedi 19 septembre à 22h30.

C’est à travers son propre cheminement auprès de sa fille Juliane, aux prises avec l’anxiété, que la journaliste et animatrice aborde cette réalité qui concerne de plus en plus d’adolescents.

«L’anxiété, c’est très large. Je voyais des choses depuis que Juliane était toute petite, mais je ne comprenais pas ce que c’était, pourquoi elle avait telle réaction ou tel comportement. Comme parent, tu veux bien faire, mais je ne savais pas comment prendre ce problème. Au fil des années, on a fini par comprendre que c’était de l’anxiété», raconte Marie-Claude Julien.

«Ce qui m’a frappée de plein fouet dans le processus, c’est que son anxiété, ce n’est pas seulement elle. C’est moi aussi. Ce bout-là de ce qu’elle est, c’est une grosse partie de moi. Ça m’a beaucoup touchée lorsque je l’ai réalisé», confie-t-elle.

En plus d’explorer des solutions concrètes pour accompagner sa fille, elle donne la parole à des adolescentes, à leurs mères, à une intervenante en milieu scolaire, mais aussi à des experts comme Carl Lacharité, professeur au département de psychologie de l’UQTR et Sonia Lupien, directrice scientifique du Centre d’études sur le stress humain.

«En cherchant des outils pour elle, j’ai réalisé que ces outils seraient peut-être encore plus utiles pour moi et je souhaitais que cette étape de notre vie, parfois difficile, puisse faciliter la vie d’autres familles comme la mienne. J’aimerais qu’on arrête d’avoir peur de nommer l’anxiété et que le tabou autour disparaisse. Quand on comprend mieux l’anxiété, elle est plus facile à vivre», ajoute Marie-Claude Julien.

Le documentaire Le grand réveil sera aussi disponible sur la plateforme TOU.TV dans la section «Doc humanité» suite à sa diffusion. Soulignons que celui-ci a été produit par ICI Mauricie/Centre-du-Québec.