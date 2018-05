Antoine Bibeau nommé joueur le plus utile de son équipe

HOCKEY. L’ancien gardien de but des Estacades de Trois-Rivières, Antoine Bibeau, pouvait difficilement espérer mieux comme première saison au sein de l’organisation des Sharks de San Jose.

Il a été élu le joueur le plus utile de sa formation avec le club-école des Sharks de Barracuda, dans la Ligue américaine de hockey. Plus tôt dans la campagne, il avait eu l’occasion de participer au match des étoiles du circuit et il a été nommé le joueur humanitaire de l’année de l’équipe.

Une saison à la hauteur des attentes pour le cerbère victoriavillois qui vient de célébrer son 24e anniversaire. «Chez les professionnels, c’est ma meilleure saison. J’ai affiché de la constance et j’ai assumé beaucoup de leadership. L’équipe étant tellement jeune, j’étais le quatrième plus âgé du club», a-t-il raconté.

Et les Sharks ont déjoué les pronostics en fin de campagne. Ils ont remporté leurs six derniers matchs pour accéder in extremis aux séries. Au premier tour, dans un duel trois de cinq, ils ont baissé pavillon en quatre rencontres devant les Roadrunners de Tucson. Bibeau, qui détient un nouveau contrat de deux ans avec l’organisation des Sharks, passera les prochaines semaines dans la région. Une occasion, entre autres, de côtoyer sa famille et ses amis.

Sous le choc

Antoine Bibeau était sous le choc lorsque la direction des Maple Leafs de Toronto ne lui a pas offert d’offre qualificative, le laissant libre comme l’air. Avec du recul, son arrivée au sein de l’organisation des Sharks de San Jose était peut-être ce qui pouvait lui arriver de mieux.

Le cerbère de 23 ans n’a pas mis de temps à apprivoiser son nouvel environnement. Et comparativement aux années antérieures, l’ancien Estacades de Trois-Rivières s’est présenté au camp d’entraînement des Sharks sans penser à rien d’autre que d’arrêter les rondelles.

Il a reconnu que ça pouvait être un piège que d’avancer des scénarios en se comparant aux autres gardiens de l’organisation ou en analysant les contrats de chacun. Il a laissé entendre qu’il a changé son approche considérant, entre autres, que le milieu du hockey est rempli de surprises et qu’il est périlleux d’avancer ce qui peut se produire.

Se concentrant sur le travail à effectuer devant sa cage, il est rapidement devenu le gardien de but de confiance avec le club-école des Sharks, le Barracuda de San Jose. Avant les deux dernières semaines où comme l’équipe il a connu une certaine baisse de régime, Bibeau a fait preuve de constance depuis le début de la campagne.

Son rendement lui a d’ailleurs permis d’être sélectionné pour le match des étoiles de la Ligue américaine de hockey. Au moment d’écrire ces lignes, il présentait une fiche de 19-14-3-1, avec une moyenne de buts alloués de 2,51 et un pourcentage d’efficacité de .915, et ce, avec l’une des formations les plus jeunes sur circuit.

La direction lui a témoigné sa confiance en lui offrant récemment une prolongation de contrat de deux ans. De son propre aveu, il a affiché une progression marquée cette saison. Il considère qu’il connaît sa meilleure campagne au chapitre, notamment, de la constance.

Il a réussi à aider sa jeune équipe à demeurer dans le coup jusqu’à la fin, et ce, malgré la vive opposition que l’on retrouve au sein de la division Pacifique. Les chances d’accéder aux séries éliminatoires s’avèrent plutôt minces malgré une fiche supérieure à .500, mais Bibeau a l’intention de se battre jusqu’au bout.

À 23 ans, il est encore considéré comme un jeune joueur à sa position. Il reste que sa venue avec le Barracuda lui a fait gagner de la maturité, étant considéré comme un vétéran au sein de l’équipe. Il assume davantage de leadership.

Il répète qu’il travaille à démontrer qu’il peut s’établir ultérieurement comme un gardien de but régulier au sein de la Ligue nationale de hockey. En travaillant sans relâche, en se concentrant sur la tâche à accomplir, en poursuivant sa progression, il est persuadé que les portes finiront par s’ouvrir à lui. En attendant, il se plaît en Californie. «J’adore l’organisation et la ville. Je suis donc très heureux d’être lié aux Sharks pour les deux prochaines saisons», a-t-il dit en guise de conclusion.

Finaliste au trophée Yanick-Dupré

PAR MATTHEW VACHON. Antoine Bibeau a été également nommé finaliste au trophée Yanick-Dupré par le Barracuda de San Jose. Ce trophée est remis annuellement au joueur qui a le plus contribué au bien-être de sa communauté.

Au cours de la saison 2017-2018, Bibeau s’est grandement impliqué à San Jose en visitant des écoles pour enseigner les rudiments du hockey et en participant de nombreuses fois aux activités promotionnelles du Barracuda.

Il a également remis des peluches, amassées lors du traditionnel match où les partisans peuvent les lancer sur la patinoire, aux enfants du centre médical Kaiser Permanente Santa Clara en compagnie de ses coéquipiers.

Le club-école des Sharks a souligné l’attitude positive et l’humilité parmi les qualités démontrées par celui qui a participé au match des étoiles de la Ligue américaine de hockey (LAH).