Antirouille Champlain acquiert Antirouille Pronovost

Antirouille Champlain poursuit son développement depuis son arrivée dans la région en 2016, si bien que l’entreprise a récemment fait l’acquisition d’Antirouille Pronovost. Cette acquisition fait en sorte que le commerce recentrera l’ensemble de ses activités trifluviennes sur la rue Vachon, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

C’est le propriétaire d’Antirouille Pronovost, Serge Pronovost, qui a d’abord contacté Marc Antoine Sirois, copropriétaire d’Antirouille Champlain Trois-Rivières, afin de connaître son intérêt à acquérir son entreprise puisque de nouveaux défis s’offraient à lui.

«J’ai acquis Antirouille Champlain il y a 10 ans. Il y a eu un plan d’expansion à travers le Québec et c’est comme ça qu’on a ouvert une succursale à Trois-Rivières, sur le boul. Jean-XXIII, raconte Éric Garneau, propriétaire d’Antirouille Champlain et copropriétaire de la succursale trifluvienne. On a été victime de notre succès, de sorte que nos installations ne pouvaient plus satisfaire à la demande grandissante.»

«Entre temps, Serge Pronovost a voulu vendre son commerce pour vaquer à un autre projet. Il trouvait que les valeurs d’Antirouille Champlain rejoignaient celles du commerce qu’il a bâti de ses propres mains depuis une vingtaine d’années. On a donc décidé de l’acquérir et de déménager dans leurs locaux, sur la rue Vachon, puisqu’il y avait plus de portes pour mieux servir les clients», ajoute-t-il.

Le commerce passe ainsi qu’une seule porte à cinq portes.

La transaction permet, par le fait même, d’ajouter des services d’esthétique et l’expertise des employés d’Antirouille Provonost en la matière au service d’antirouille, sur place comme mobile, déjà offert par Antirouille Champlain.

Les employés d’Antirouille Pronovost se joignent ainsi à ceux d’Antirouille Champlain, ce qui porte à une dizaine le nombre d’employés de l’entreprise.

Pour célébrer cette acquisition, Antirouille Champlain tiendra une Journée de l’expérience client le 12 juillet prochain de 10 h à 15 h. La clientèle sera alors invitée à visiter les installations du 200, rue Vachon et à discuter avec les techniciens. Des rabais sur des traitements seront offerts aux visiteurs au cours de la journée. (M.E.B.A.)