Anthony Beauvillier sur un nuage

L’ancien joueur étoile des Cataractes de Shawinigan, Anthony Beauvillier, plane sans aucun doute sur un intéressant nuage à l’heure actuelle. Son équipe, les Islanders de New York, a remporté les trois premiers affrontements du premier tour éliminatoire les opposant aux Penguins de Pittsburgh.

Et Tito Beauvillier contribue, lui qui a amassé 1 but et 1 aide en 3 matchs. Auteur de 21 buts et 15 aides l’an dernier, le jeune attaquant a inscrit 18 buts et 28 points cette saison. Jordan Eberle est en feu, lui qui compte 3 buts et 2 aides depuis le début de la série, tout comme Matthew Barzal qui totalise 4 passes.

Bien peu d’amateurs auraient misé sur les Islanders après une saison forte en surprises, et ce, malgré la perte de leur joueur de concession John Tavares vers Toronto.

Le jeu hermétique de Long Island fonctionne, car ils parviennent à neutraliser les Sidney Crosby, Phil Kessel, Evgeni Malkin, Kristopher Letang et Jake Guentzel.

Le gardien de but Robin Lehner, qui a connu une excellente saison avec une moyenne de buts alloués à 2,13 et un pourcentage d’arrêts à .930, est encore plus fumant depuis le début des séries. Il n’a concédé que 1,62 but par match aux Pens!

L’entraîneur-chef Barry Trotz a-t-il fait le bon choix en quittant les Capitals de Washington – Coupe Stanley en poche – pour relever un nouveau défi avec les Isles?

Seul l’avenir nous le dira, car la 4e victoire est toujours la plus dure à aller chercher et les Penguins ont le talent et l’expérience pour revenir de l’arrière…