Annulation d’«Une fille qui court»

Les adeptes de l’évènement «Une fille qui court» avaient la chance de pouvoir courir le 4 octobre prochain, mais l’évènement n’aura finalement pas lieu. La pandémie de la COVID-19 est venue contrecarrer les plans du comité organisateur au mois de mai, et à nouveau au mois d’octobre.

C’est sous une formule adaptée aux conditions gouvernementales que l’édition 2020 devait se tenir.

«Nous avons pris la décision d’annuler la course suite aux nouvelles recommandations gouvernementales, confirme Laurie Bellerive, co-organisatrice de l’événement. Nous avons des coureuses de différentes régions et ce n’est pas vraiment recommandé. La situation évolue tellement rapidement alors on trouvait que c’était plus responsable de ne pas organiser ce rassemblent, même si on était à l’extérieur.»

Les coureuses devaient porter un masque jusqu’à ce qu’elles arrivent au point de départ. À leur arrivée sur le site, elles devaient également se désinfecter les mains. Sur la ligne de départ, les plus rapides devaient se placer à l’avant. Pour permettre à l’évènement de respecter le regroupement de 250 personnes maximum, il n’était pas possible d’avoir des invités ou accompagnateurs sur place.

Le comité organisateur avait travaillé à pied d’œuvre avec la Santé publique, la Ville de Trois-Rivières et la Fédération de l’athlétisme pour que tout soit très sécuritaire. Il devait y avoir dix vagues de 220 coureuses, étalées sur 12 heures.

À nouveau cette année, les parcours de 5 km (vague #1/ marche ou course), 5 km (vague #2/ marche ou course), 10 km (marche ou course) et 15 km (course) étaient offerts.