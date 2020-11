Annulation du Tournoi de hockey provincial novice de Saint-Louis-de-France

Avec la situation actuelle et sans savoir où nous en serons rendus avec la pandémie en janvier prochain, le comité du Tournoi de hockey provincial novice de Saint-Louis-de-France a pris la décision de reporter sa 24e édition, qui devait avoir lieu du 8 au 17 janvier 2021, à janvier 2022.

Parmi les points qui ont mené à cette décision, il y avait le fait que le tournoi accueille des équipes de différentes régions du Québec et que la majorité de ces régions sont présentement en zone rouge.

De plus, les jeunes ne peuvent pas pratiquer leur sport pour le moment et il est impossible de prévoir quand aura lieu la reprise des activités. S’ajoute à ça le manque de temps pour la préparation et le coût impliquant la mise en place des mesures sanitaires à respecter, entre autres.

Finalement, la santé des jeunes hockeyeurs et hockeyeuses, de leur famille, ainsi que celle des membres du comité et des bénévoles était la plus grande préoccupation présentement aux yeux du comité.