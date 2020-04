Annulation du Salon des vins, bières et spiritueux

Avec l’évolution de la situation actuelle face au COVID-19, l’organisation du Salon des vins, bières et spiritueux de Trois-Rivières a pris la décision de joindre ses efforts à la collectivité et de reporter sa 29e édition qui devait avoir lieu à la fin du mois de septembre à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Conformément aux avis d’autorité publique, la décision a été prise afin de préserver la sécurité des 2000 participants, 180 étudiants-athlètes et 50 exposants attendus. Bien qu’envisagé, le report de l’activité plus tard dans l’année n’est pas possible vu la planification, la logistique et les partenariats qui découlent de cet événement d’envergure.

Appel à la générosité

S’il est devenu un incontournable pour les amateurs de vins, bières et spiritueux de la région, le Salon des vins, bières et spiritueux demeure avant tout la plus importante activité de financement des Patriotes de l’UQTR. L’argent amassé lors de cette activité est redistribué sous forme de bourses aux étudiants-athlètes afin que ceux-ci puissent concilier le sport aux études de brillante façon.

Le comité organisateur, en concertation avec la Fondation de l’UQTR, réfléchit actuellement à des alternatives afin de maintenir la vitalité du programme de bourses des Patriotes. D’ici là, l’UQTR fait appel à la générosité des anciens, proches et amis des Pats pour redonner au Fonds des Patriotes, au programme de bourses, via la plateforme de la Fondation de l’UQTR. (JC)