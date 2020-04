Annulation des festivals et évènements sportifs jusqu’à la fin août

Dans un contexte où certaines mesures sanitaires mises en place pour protéger les Québécois de la COVID-19 devront être respectées à plus long terme, le gouvernement du Québec demande l’annulation des festivals, ainsi que des événements publics sportifs et culturels prévus sur le territoire québécois pour la période allant jusqu’au 31 août 2020.

«Si nous choisissons d’annuler des festivals et des événements qui font battre le cœur du Québec chaque été, c’est dans le seul et unique but de sauver des vies. La distanciation demeure une des meilleures façons d’endiguer la pandémie de COVID-19 et nous voulons à tout prix éviter une deuxième vague de propagation. Il est clair que l’état d’urgence sanitaire a de lourdes répercussions sur tous les artistes, artisans et partenaires culturels, toutefois nous allons travailler ensemble à relancer cette culture québécoise que nous aimons, qui nous fait du bien, qui nous rend fiers et qui est au cœur de notre identité», explique Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

Pour pallier l’impact de la pandémie, le gouvernement du Québec prévoit et explore diverses formes d’accompagnement et de soutien aux festivals et aux événements qu’il finance par le biais de ses ministères et de leurs programmes.

Toutefois, Québec doit encore statuer sur les matchs des équipes professionnelles comme l’Impact et les Alouettes de Montréal. L’organisation des Aigles de Trois-Rivières est également en attente sur cette question.