Annulation des camps estivaux d’Équipe Québec

Afin de respecter les consignes de la santé publique, les camps des Équipes Québec M16 masculin, M15 masculin, M18 féminin et M16 féminin, qui devaient se tenir en juillet et en août, sont annulés.

Hockey Québec tenait à remercier tous les joueuses, joueurs et entraineurs pour leur compréhension en cette période exceptionnelle.

«C’est avec regret que nous devons annuler la tenue de nos camps estivaux pour l’été 2020», a concédé le directeur hockey de la Fédération, Marcel Patenaude.

«Cette décision fut prise afin de respecter les mesures sanitaires dictées par le gouvernement pour cette période. La santé et la sécurité de nos joueuses et joueurs ainsi que leurs familles, de même que pour tous nos intervenants, sont et demeureront notre priorité. Pour l’instant, aucune date de reprise des camps d’Équipe Québec n’a été fixée.» (JC)