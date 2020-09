Annulation de la Foire de Noël Frimousse

La Foire de Noël Frimousse, qui se tient annuellement au Complexe sportif Alphonse-Desjardins (CSAD), devra être reportée cette année en raison de la pandémie actuelle.

C’est Kris Kringle lui-même, alias le père Noël, qui tenait à expliquer la situation aux enfants.

«Bonjour les enfants. C’est monsieur Noël. Tu me connais aussi sous le nom de père Noël. Aujourd’hui, je dois t’apprendre une nouvelle qui me rend triste. Triste, car je perds une chance de te croiser cet automne, lors d’une occasion que j’attends avec empressement à chaque année. Je viens de parler avec l’équipe de la Foire de Noël Frimousse au Complexe sportif Alphonse-Desjardins et nous avons dû prendre une décision difficile, soit celle d’annuler l’événement cette année. En effet, comme tu le sais, partout dans le monde, la fameuse COVID-19 rend la situation difficile pour bien des gens.»

«Les organisateurs travaillent si fort chaque année pour allumer des étoiles dans tes yeux et amener maman et papa à bien dormir le soir à force de te suivre partout dans ce merveilleux monde éphémère de surprises et d’animation. Cependant, avec les nouveaux mots à la mode tels que normes sanitaires, distanciation sociale ou limitation dans les rassemblements, la magie peut difficilement faire son effet cette année… Je te promets d’aller voir le Grinch pour voir s’il n’aurait pas quelque chose à voir là-dedans.»

La santé des familles, des Trifluviens, des partenaires et des employés est au centre des préoccupations du comité organisateur de la Foire de Noël Frimousse, ce qui a donc rendu cette décision inévitable.

Mais, comme le dit le vieux dicton, ce n’est que partie remise. L’équipe du Complexe sportif Alphonse-Desjardins bouillonne déjà d’idées pour l’édition 2021 afin d’accueillir à nouveau les gens pour cet événement qui sait si bien marquer le cœur des petits et des grands.