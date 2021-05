Année record à la SPA Mauricie 

Ce sont près de 2 900 animaux qui ont trouvé une famille en 2020, par le biais de la SPA Mauricie. Il s’agit d’une année record.

L’organisation note également une importante diminution des abandons d’animaux de compagnie de l’ordre de 15 %.

«La communauté a bien soutenu notre organisation avec des adoptions responsables et aussi avec de précieux dons qui ont permis d’acheter des équipements vétérinaires au bénéfice des animaux hébergés et soignés à la SPA Mauricie», souligne le directeur général, Marco Champagne.

Ces nouveaux équipements vétérinaires, dont un appareil de radiographie, permet à l’équipe des soins animaliers de la SPA Mauricie de sauver un plus grand nombre d’animaux en offrant des soins spécialisés et spécifiques à des conditions de santé qui auparavant ne pouvaient être prises en charge.

Par ailleurs, la dernière année a été marquée par l’addition de 17 villes et municipalités de la Mauricie et du Centre-du-Québec qui ont mandaté la SPA Mauricie pour la gestion animalière de leur territoire portant le total à 26 villes et municipalités desservies.

Pour consulter le rapport annuel 2020 déposé sur le site Internet de la SPA Mauricie : https://spamauricie.com/rapport-d-activites/