Année de transition pour les Aigles Jr

La Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ) amorcera la 73e saison de son histoire ce samedi 11 mai alors que sept rencontres seront au programme. Les Aigles Jr de Trois-Rivières seront en action dès 13h, au Stade Stéréo+ alors qu’ils seront confrontés à l’Académie de Baseball U16.

Les Aigles Jr amorcent une période de transition, eux qui ont vu leur directeur général et entraîneur-chef, Jean-Philippe Lemay, passer le flambeau à son adjoint Alexandre Béland.

«Ça va être un beau défi et j’ai été bien épaulé par JP dans les dernières années, alors je suis chanceux. On est en année de transition, mais nous avons plusieurs joueurs talentueux. Nos lanceurs seront très bons. Nous aurons un peu moins de puissance au bâton, mais beaucoup de vitesse dans l’alignement. Nous allons restructurer cette équipe-là à notre image», a confié le nouveau pilote.

Les Aigles Junior Élite ont également pris la décision de nommer un nouveau directeur général, soit Steeve Ager. Ce dernier est un homme de baseball bien connu en Mauricie. Il est d’ailleurs l’initiateur du projet de structure unifiée des Aigles et directeur des opérations baseball des Aigles AA de la Mauricie de 2013 à 2017.

Parmi ses autres accomplissements, on note qu’il était l’entraîneur-chef lors de la toute première conquête de la médaille d’or en baseball dans l’histoire de la Mauricie aux Jeux du Québec de 2017.

Rodger Brulotte, le président de la LBJEQ, a réitéré le fait que la LBJEQ aimerait s’associer aux cégeps de la province afin de permettre aux jeunes joueurs de pouvoir poursuivre le baseball à l’automne. Des pourparlers auraient même eu lieu à cet effet.

Nouveautés 2019

La nouvelle saison marque la venue d’un nouveau format pour les séries éliminatoires, d’une nouvelle administration pour la concession à Gatineau et de quatre nouveaux entraîneurs-chefs dans le circuit, entre autres.

Après quelques années à essayer différentes formules, la LBJEQ croit cette fois tenir la bonne. Comme par le passé, 12 des 13 équipes du circuit participeront aux séries éliminatoires. Les deux premières rondes se dérouleront à l’intérieur des sections, avec des affrontements 1 contre 4 et 2 contre 3, puis entre les deux gagnants de ces séries. À noter que, comme par le passé, si la 5e équipe de la section La Cage – Brasserie Sportive a un meilleur dossier qu’une des deux formations classées au quatrième rang des deux autres sections, cette 5e équipe prendra la 12e place donnant accès aux séries.

La nouveauté vient à partir de la 3e ronde. Les 3 gagnants de chaque section auront évidemment leur billet pour les demi-finales. Et afin de déterminer la 4e équipe à participer aux demi-finales, il n’y aura plus de laissez-passer à l’intérieur de la section championne de la saison, mais bien un mini-tournoi d’une journée, qui sera tenu sur le terrain de l’équipe championne de la saison. Un mini-tournoi où les 3 équipes perdantes de la 2e ronde s’affronteront. «On voulait abolir les laissez-passer qui mettaient certaines équipes au repos trop longtemps, et ajouter un côté spectacle aux séries éliminatoires. On voulait aussi permettre à la meilleure formation d’atteindre le carré d’as», a expliqué monsieur Brulotte.

«Alors la 4e équipe devra mériter sa place au lieu de l’obtenir par hasard. Nous aurons donc un format de séries plus équitable.»

Toutes les séries seront des 4 de 7. Les séries éliminatoires devraient se terminer aux alentours du 20 septembre prochain.

Entraîneurs

Outre coach Béland, trois nouveaux entraîneurs prendront les rênes de certaines équipes. À LaSalle, un vétéran à titre d’entraîneur adjoint obtiendra une occasion de se faire valoir en chef, soit Eric Infante.

À Coaticook, c’est le Trifluvien Frédéric Lajoie, ancien de l’organisation des Aigles de Trois-Rivières, qui sera le nouvel homme de confiance.

À Granby, Denis Lamontagne, qui a été habitué au poste de directeur-gérant dans les dernières années, sera sur le terrain comme entraîneur-chef.

Du côté de Gatineau, on ne pourrait également passer sous silence la venue d’un nouveau groupe de direction. Après sept saisons à la tête du Hull-Volant Jr Élite de Gatineau, Marco Daigle et son équipe ont cédé leur place à Stéphane Pétronzio. Ce dernier s’appuiera notamment sur deux gros noms du baseball québécois pour l’appuyer, soit Sébastien Boucher et Philippe Aumont. La concession à Gatineau se nommera maintenant les Tyrans de Gatineau.

Parmi les autres changements, on y trouve, notamment que les deux équipes de l’Académie de Baseball du Canada (ABC) disputeront maintenant une seule rencontre contre chacune des équipes de la LBJEQ plutôt que deux.

Chaque équipe de la ligue disputera 44 matchs, comparativement à 42 l’an dernier.

Les résultats de ces rencontres seront, comme par le passé, publiés en direct sur le site Internet du circuit qui peut être consulté à l’adresse www.lbjeq.com. Outre l’affrontement de samedi, un programme double (13h et 16h) est prévu pour les Aigles Jr dimanche face aux Pirates de Laval, toujours en sol trifluvien.