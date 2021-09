Andrew Holman: « La lutte contre les changements climatiques est la lutte la plus importante à mener, pour notre génération et la suivante »

« Nos émissions de gaz à effet de serre (GES) sont à la hausse. C’est un grand échec et on n’a plus le luxe du temps. Nous proposons des objectifs plus progressifs et plus agressifs dans la lutte contre les changements climatiques. On sent qu’il y a encore de la résistance, mais il faut aller de l’avant avec des mesures plus fortes rapidement », lance Andrew Holman, candidat du Parti Vert du Canada dans la circonscription de Trois-Rivières.

Originaire des États-Unis, le Trifluvien Andrew Holman est un professionnel qui a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la réfrigération et du CVC. Au fil de sa carrière, il est devenu un expert des accords mondiaux visant à réduire les émissions de GES et à améliorer l’efficacité énergétique des équipements de réfrigération et il a aidé les fabricants d’équipements à s’adapter aux réglementations environnementales.

«Avec le Parti Vert, cela va de soi que la lutte contre les changements climatiques est la lutte la plus importante à mener, pour notre génération et la suivante. Oui, l’économie, c’est important, mais si on veut une vie confortable, si on veut une économie dans l’avenir, il faut agir maintenant pour lutter sérieusement contre les changements climatiques», souligne celui qui mène une campagne zéro plastique.

« En ce moment, les objectifs des autres partis sont moins ambitieux que ce qui est fait aux États-Unis », déplore le candidat.

M. Holman s’engage notamment à soutenir les projets environnementaux de la ville. Cela inclurait aussi l’amélioration du service de transport public et son électrification.

« Les enjeux environnementaux sont souvent plus abstraits, car on n’a pas les conséquences en pleine face, mais en 2020 et 2021, ça commence à changer et on ressent plus les impacts des changements climatiques. Les événements climatiques vont empirer encore plus si on ne fait pas plus. C’est le Parti Vert qui met cet enjeu devant tous les autres », termine-t-il.

Autres engagements