André-Philippe Gagnon à la salle Thompson en août

La salle J.-Antonio-Thompson sera l’un des arrêts de l’imitateur André-Philippe Gagnon au Québec cet été. Il offrira six représentations de son spectacle du 6 au 15 août, les jeudis, vendredis et samedis.

Elvis Presley, Frank Sinatra, The Rolling Stones, Charlie Puth, Ed Sheeran, Maroon 5, Vincent Vallières et Coeur de Pirate seront quelques-unes des vedettes qui prendront vie sur scène grâce à la voix d’André-Philippe Gagnon. Ce dernier sera entouré de musiciens sur scène, plutôt que de miser sur des bandes sonores.

«C’est mon spectacle le plus personnel. J’y mets plus de moi, aussi, au niveau de l’humour et des idées, précise André-Philippe Gagnon. C’est plus par rapport à ce que j’ai pu vivre en spectacle à Las Vegas dans les débuts, par exemple. Ce sont des anecdotes qui me permettront d’apporter des medleys et des enchaînements de chansons.»

Dernièrement, l’homme aux 400 voix était en tournée aux États-Unis et dans l’Ouest canadien. Après son passage au Québec, il s’envolera vers l’Europe pour y présenter le spectacle. La tournée québécoise s’arrêtera également à Gatineau, Sainte-Thérèse, Montréal et Québec. Trois-Rivières sera le troisième arrêt de la tournée, après Gatineau et Sainte-Thérèse.

«C’est un plaisir extraordinaire de l’accueillir à la salle Thompson, lance Stella Montreuil, présidente de Culture Trois-Rivières. André-Philippe Gagnon a un talent immense et ça faisait un bout de temps qu’on ne l’avait pas vu à Trois-Rivières. Le fait que Trois-Rivières ait été choisie pour faire partie de cette tournée témoigne des bonnes relations avec les producteurs.»

«Vendre un million de billets en carrière, ce n’est pas rien! Il est toujours d’actualité et se réinvente constamment. Avec toute l’équipe de production et de création derrière, je pense qu’on va arriver avec un produit de spectacle de très grande qualité», ajoute Mélanie Brisebois, directrice des arts de la scène à Culture Trois-Rivières.

Les billets sont déjà en vente pour les membres Accès Plus. Ils seront disponibles dès demain (15 novembre) pour le grand public sur le web à cultur3r.com et à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson (819 380-9797). Selon la demande, il ne serait pas impossible de voir apparaître des supplémentaires.

Quant au mois de juillet, on sait déjà que le quatuor vocal QW4RTZ donnera deux représentations à la salle J.-Antonio-Thompson. L’équipe de Culture Trois-Rivières poursuit ses efforts pour bonifier sa programmation.