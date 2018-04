Un ancien salon funéraire transformé en accélérateur d’entreprises

Crédit photo : Audrey Leblanc

ÉCONOMIE. Le premier accélérateur d’entreprises à Trois-Rivières est situé dans l’ancien salon funéraire à l’angle des rues Royale et des Volontaires. Des travaux sont en cours afin que le bâtiment puisse accueillir ses premières entreprises en juillet.

L’intérieur de la bâtisse sera complètement transformé et quelques travaux extérieurs seront aussi effectués, notamment au niveau de la toiture. Un budget de 1,7 M$ est prévu pour la réalisation des travaux. Le projet global, comprenant l’acquisition du bâtiment, s’élève quant à lui à quelque 2,5 M$.

L’accélérateur découle de la stratégie de développement immobilier d’Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières. «Cette stratégie repose sur la réutilisation et le recyclage des bâtiments existants», explique Mario De Tilly, directeur général.

«Il existe une différence entre un incubateur et un accélérateur, ajoute ce dernier. L’incubateur industriel offre des équipements, de l’encadrement et des services d’administration. L’accélérateur s’adresse plutôt à des entreprises matures qui ont déjà un marché et qui connaissent une expansion rapide. L’accélérateur sert à accompagner les entreprises dans leur expansion.»

Déjà 85 % de l’espace disponible dans l’accélérateur a trouvé preneur. Ce sont principalement des entreprises qui œuvrent dans le domaine des technologiques numériques. L’agence de design, de création web et d’applications tactiles Cinetic fait partie des entreprises qui ont choisi de s’installer dans l’accélérateur. En affaires depuis près de 20 ans, l’entreprise est persuadée que cette décision lui permettra de doubler son nombre d’employés et son chiffre d’affaires d’ici un an et demi.

L’objectif d’IDÉ est d’ouvrir d’autres accélérateurs d’entreprises. L’organisation vise des bâtiments se trouvant à l’intérieur du périmètre du centre-ville. D’autres annonces sont prévues d’ici la fin de l’année.