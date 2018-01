Un ancien Aigles se joint aux Yankees de New York

CAN-AM. Pendant le temps des Fêtes, un ancien joueur de l’organisation a reçu tout un cadeau de Noël. Le lanceur Ryan Bollinger, membre des éditions 2014, 2015 et 2016, a appris qu’il poursuivra sa carrière avec la prestigieuse organisation des Yankees de New York.

L’athlète de 26 ans devient le sixième joueur de l’ère moderne des Aigles à parapher une entente avec une formation du baseball majeur.

Bollinger a maintenu une moyenne de points mérités de 4,43 en un peu plus de 300 manches sur la butte avec les Oiseaux. Son nom est inscrit à quelques endroits dans le livre des records de la concession, notamment pour le nombre de victoires en une saison (11 – 1er), pour le nombre de victoires en carrière (17 – 3e), pour le nombre de manches lancées en carrière (304,2 – 3e) et pour le nombre de retraits au bâton en une saison (108 – 3e).

«Tous les membres de l’organisation sont très heureux pour Ryan (Bollinger)», mentionne le directeur général des Aigles, René Martin.

«Lors de ses trois étés passés avec nous, il a démontré à tout le monde son esprit de compétiteur. Nous savions qu’il avait tous les atouts pour retourner dans le baseball affilié. C’est une autre preuve que le produit de la Ligue Can-Am attire l’œil des recruteurs qui offrent une deuxième chance à plusieurs joueurs de notre circuit.»

Dernièrement, Bollinger s’alignait avec les Bandits de Brisbane dans un circuit indépendant australien. En 23 manches et 2/3 de travail, il a maintenu une moyenne de points mérités de 3,04 en plus de réussir 34 retraits au bâton. Il s’est également aligné avec le Munich-Haar Disciples, en Allemagne, où il a été flamboyant enregistrant 178 retraits sur trois prises et affichant une moyenne de points mérités de 0,76 en 106 manches de travail. (JC)

Voici la liste des anciens Aigles dont leurs contrats ont été rachetés par une organisation du baseball majeur :

– Cam Kneeland (BAL)

– Nick Sarianides (ARI)

– Kaohi Downing (LAD)

– Dylan Rheault (SF)

– Nick Neumann (MIA)

– Ryan Bollinger (NYY)