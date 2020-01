Anaëlle Davidson et Florence Martel aux championnats provinciaux

Lors de la finale régionale Michel-Proulx présentée à l’aréna Jérôme-Cotnoir de Trois-Rivières, deux patineuses du CPA Les Cabrioles sont parvenues à se qualifier pour les championnats provinciaux, soit Anaëlle Davidson, 15 ans, dans la catégorie Star 5, ainsi que Florence Martel.

Cette dernière se veut une petite patineuse des plus prometteuse du club, elle qui connait une poussé fulgurante et qui s’est aussi classée dans la catégorie Star 5 alors qu’elle a seulement 9 ans.

«Il s’agit de la première fois où nous classons une aussi jeune patineuse pour les provinciaux et qui provient de notre club. La jeune a de belles ambitions et elle souhaite probablement poursuivre en sport-étude, mais pour l’instant elle excelle grâce à sa passion et son travail.»