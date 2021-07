Amphithéâtre: Une journée dédiée au baseball

L’Académie les Aigles a annoncé la tenue de la toute première édition du Festival Jaimelebaseball.ca, qui se tiendra à Amphithéâtre trifluvien, le 3 octobre prochain. Au menu, il y aura des séries mondiales de eBaseball en présentiel sur scène, sur la console PlayStation 4, ainsi que des activités de baseball extérieures.

Les personnes inscrites auront donc l’occasion de démontrer leurs habiletés à The Show 21.

« Le Esport est de plus en plus populaire et nous allons l’intégrer ici. Nous allons avoir une catégorie « Débutants » et une catégorie « Avancés ». Il n’y a pas de limitation en âge. Si on se permet de rêver un peu, il y aura quatre stations de jeu sur le stage et on voit une finale entre 16 joueurs débutants et 16 joueurs avancés. On voit du son, de l’ambiance et de l’éclairage, peut-être même Rodger Brulotte et Jacques Doucet pour commenter ou animer, bref un peu comme on a vu avec les Canadiens en séries éliminatoires », a d’abord expliqué Pascal Boislard, président de l’Académie les Aigles.

« On voit aussi des compétitions physiques pour les jeunes U9, U11, U13 et U15, ici même autour de l’amphithéâtre. Ils vont lancer sur des cibles, courir avec des jeux d’habileté et frapper des balles. On voit aussi du Baseball 5, un jeu urbain dynamique, sans lanceur. On va faire bouger les jeunes! On voulait faire un évènement rassembleur et qui va rayonner hors Québec, alors si on a un joueur de New York, du Maine ou du Japon qui veut venir, Go! Il y a beaucoup de compétitions Esport, mais peu en présentiel. »

La journée de baseball devrait avoir un concours de coups de circuit virtuel et plusieurs prix de participation.

« On est plusieurs maniaques de baseball et les Américains disent que ce n’est pas un sport, que c’est un passe-temps. Les détracteurs entendent que ce ne sont pas de vrais athlètes, mais ce n’est pas ça que ça veut dire! Le baseball, c’est une ambiance, c’est un univers et c’est un état d’esprit. Lorsqu’on se retrouve au stade, on le sait qu’on est dans un autre monde », a témoigné le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

« Lorsque Pascal (Boislard) m’a parlé de son projet, j’ai trouvé que c’était original comme idée. Lorsqu’il m’a dit qu’il ajoutait des activités physiques, c’était de plus en plus intéressant. Là, on entre dans l’univers du baseball et on vient célébrer. Je pense aussi au tourisme sportif et on tient quelque chose! »

Cette journée de baseball est rendue possible grâce à la collaboration de LANEC Solutions Web, Soutien à la réussite, et la Corporation des événements de Trois-Rivières. Pour s’y inscrire, visitez le https://www.jaimelebaseball.ca