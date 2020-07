Amphithéâtre : trois artistes s’ajoutent à la programmation de spectacles intimistes

Devant l’engouement envers les premiers concerts intimistes dévoilés plus tôt cette semaine, la Corporation des Événements annoncent que trois autres artistes s’ajoutent à cette programmation spéciale de l’Amphithéâtre Cogeco.

Mononc’ Serge, France D’Amour et Ludovick Bourgeois fouleront ainsi la scène de l’Amphithéâtre respectivement les 1er, 9 et 15 août. Les artistes offriront deux représentations par soir, soit à 19h et à 21h30.

Seul avec sa guitare acoustique, Mononc’ Serge revisitera les succès de son répertoire. France D’Amour pigera également dans ses 13 albums solos en carrière pour ravir le public. Quant à lui, Ludovick Bourgeois revient sur scène avec les chansons de son plus récent album, simplement accompagné d’un guitariste.

Cinquante personnes pourront assister à chacune de ces représentations dans le nouvel aménagement de l’Amphithéâtre pour cette série de concerts.

Les billets pour les deux représentations de Mononc’ Serge, France D’Amour et Ludovick Bourgeois à l’Amphithéâtre Cogeco seront en vente à compter du 28 juillet à 11h au amphitheatrecogeco.com.

Par ailleurs, devant la demande, deux représentations supplémentaires pour Rick Pagano (31 juillet) et 2Frères (7 août) ont été ajoutées au calendrier. Les billets pour ces représentations sont déjà en vente.