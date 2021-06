Amphithéâtre: The Ultimate Queen Celebration en supplémentaire

Une supplémentaire du spectacle The Ultimate Queen Celebration s’ajoute au calendrier de l’Amphithéâtre Cogeco le 10 septembre prochain.

Cette représentation s’ajoute à celle du 9 septembre qui avait été initialement annoncée pour 2020, mais qui avait dû être reportée à 2021.

Reconnu dans le monde entier non seulement pour sa voix identique à celle de Freddie Mercury, mais aussi pour y incarner son cœur et son âme, Marc Martel est celui qui a été choisi pour enregistrer les trames vocales du film biographique Bohemian Rhapsody, qui a pris l’affiche sur les grands écrans partout sur la planète en 2018.

En plus d’offrir tous les succès de la légendaire formation, le spectacle The Ultimate Queen Celebration intègre également un angle tout à fait unique qui plaira aux admirateurs et fera découvrir une autre facette du talent de Marc Martel.

« Vers la fin de sa vie, Freddie a exploré d’autres styles de musique que le rock, dont l’opéra. Dans cet esprit, le spectacle inclut également un segment de chansons connues, interprétées à la façon dont Freddie l’aurait peut-être fait s’il avait eu la chance de les chanter à cette période », explique Marc Martel.

Les billets pour la supplémentaire du spectacle The Ultimate Queen Celebration son en vente sur amphitheatrecogeco.com et par téléphone au 819 380-9797.