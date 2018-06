Amphithéâtre: la saison estivale débute ce soir

Crédit photo : Photo archives

SPECTACLES. L’été commence ce soir à l’Amphithéâtre Cogeco avec la présentation du nouveau spectacle de Marc Dupré. Les visiteurs pourront découvrir, dès aujourd’hui, quelques nouveaux projets mis en place par l’équipe de la Corporation des Événements afin de bonifier l’expérience sur le site de l’Amphithéâtre, ainsi qu’au centre-ville.

Ce premier projet consiste en l’aménagement d’un espace expérientiel. Les spectateurs de passage pourront s’y installer pour prendre une consommation avant ou après le spectacle, entre autres.

L’équipe de la Corporation des Événements avait obtenu une subvention de 200 000$ du Fonds d’appui au rayonnement des régions pour créer cet espace spécial.

L’expérience de l’Amphithéâtre débutera aussi à partir du centre-ville. Au total, 24 tours LED illuminées aux couleurs du Cirque du Soleil ont été installées à travers le centre-ville.

«En soirée, elles sont toutes illuminées. On espère que ça plongera les gens dans une ambiance de divertissement à partir du centre-ville», précise Steve Dubé, directeur général de la Corporation des Événements de Trois-Rivières.

L’été s’annonce occupé pour la Corporation. En plus de l’animation estivale dans les rues du centre-ville tous les week-ends de l’été, la saison de spectacles extérieurs s’étend jusqu’au 24 septembre.

Le Cirque du Soleil et son hommage aux Colocs occupera la scène de l’Amphithéâtre du 18 juillet au 18 août. «On est déjà en avance sur la vente des billets pour le Cirque comparativement à l’année dernière. On a une super bonne réponse jusqu’à présent», souligne M. Dubé.

Suivront Trois-Rivières en blues (23 au 25 août), les quatre représentations de Notre-Dame-de-Paris (29 août au 1er septembre) , Dance Me/Musique de Leonard Cohen (7 septembre), Kaleo (9 septembre), Chicago (12 septembre), la tournée 80s de Sylvain Cossette en version symphonique (15 septembre) et Milky Chance (24 septembre).

D’ailleurs, une première partie régionale au spectacle de Kaleo sera annoncée la semaine prochaine.

«Même s’il y a d’autres gros joueurs, l’expérience de l’amphithéâtre Cogeco ne peut pas être vécue ailleurs au Québec. On arrive à tirer notre épingle du jeu et à attirer de gros noms. On a eu Céline Dion, le Cirque du Soleil, Styx et Led Zeppelin. Ça nous amène des opportunités auprès d’autres artistes internationaux, c’est certain», conclut Steve Dubé.