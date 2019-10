Amphithéâtre Cogeco: un été record de 125 000 spectateurs

L’Amphithéâtre Cogeco a accueilli un nombre record de 125 000 spectateurs durant la saison estivale. Cela représente une hausse d’assistance de 9% comparativement à l’été 2018.

À lui seul, le spectacle du Cirque du Soleil en hommage aux Cowboys Fringants a attiré 72 000 personnes, présentant un impressionnant taux d’occupation de salle de 97%. Des 72 000 spectateurs, 70% provenaient de l’extérieur de la région.

«Cela a été une saison de rêve. La température a également été clémente avec nous. On a eu plusieurs moments magiques et on a vraiment eu l’occasion de constater toute la polyvalence qu’offre la scène de l’Amphithéâtre Cogeco. Le Cirque du Soleil a réussi à créer quelque chose d’unique. On a pris un virage drastique en 2018 en présentant le spectacle hommage aux Colocs. On a continué en ce sens et on voit que c’est une direction gagnante», lance Steve Dubé, directeur général de la Corporation des Événements de Trois-Rivières qui gère les activités de l’Amphithéâtre Cogeco.

Au total, 38 événements ont été présentés durant l’été, dont les spectacles de Lenny Kravitz, Richard Desjardins, Jean-Pierre Ferland, Gregory Charles, The Musical Box et Francis Cabrel.

«Cet été, j’ai vu des gens pleurer, fêter et danser dans la salle. Les spectacles ont permis aux gens de vivre des moments uniques. Notre objectif est d’amener la saison estivale à 40 ou 45 événements. On pourrait notamment exploiter davantage le début du mois de juin et le mois de septembre. Déjà, on a diversifié davantage notre offre. On aimerait aussi amener de nouveaux créneaux, comme la musique country, le metal et la musique classique.»

Bilan complet: Bilan de la saison estivale 2019

Aux yeux de la Corporation des Événements, l’Amphithéâtre s’inscrit de plus en plus comme un leader dans l’industrie touristique de Trois-Rivières et de la région, considérant qu’en moyenne, 55% des spectateurs des divers spectacles de l’été provenaient de l’extérieur de Trois-Rivières.

En parallèle, la Corporation des Événements a mis de l’avant son nouveau camion-scène dans le cadre des activités de la Série Centro. L’organisation a aussi accentué ses efforts en matière de développement durable en instaurant un système de verres réutilisables qui a permis d’éliminer 45 000 verres de plastique et en mettant en place des stations d’eau gratuite.

La Corporation entend poursuivre ses efforts en ce sens et pour diversifier encore davantage la programmation durant l’année 2020. La ligne artistique du prochain spectacle du Cirque du Soleil devrait également changer un peu. «On veut aller dans la continuité de ce qu’on a présenté récemment. Des acquis vont rester, comme de mettre en lumière la musique québécoise à travers le spectacle», précise Steve Dubé.

On devrait en savoir plus sous peu.

EN RAFALE

The Musical Box

2800 spectateurs

Francis Cabrel

4500 spectateurs

Cirque du Soleil – Joyeux Calvaire

72 000 spectateurs

Trois-Rivières en blues

12 000 entrées

Richard Desjardins symphonique

4100 spectateurs

Jean-Pierre Ferland

2850 spectateurs

Lenny Kravitz

3000 spectateurs

Spectacle du 50e de l’UQTR

2000 spectateurs

Spectacle au profit de la Fondation Albatros

3800 spectateurs

Cowboys Fringants

4000 spectateurs

Gregory Charles

3400 spectateurs