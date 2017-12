Amour et rÃ©confort Ã  NoÃ«l pour les aÃ®nÃ©s seuls

Crédit photo : Photo archives

COMMUNAUTÉ. Les Petits Frères de Trois-Rivières apporteront joie, amour et réconfort aux personnes âgées seules de la ville à l’occasion de Noël.

Le 24 décembre, de nombreuses personnes du grand âge dont l’état de santé est trop fragile pour qu’elles puissent se déplacer, ne seront pas abandonnées à leur solitude, puisque des bénévoles les visiteront les bras chargés de cadeaux. Lors de ces visites, les bénévoles et les Vieux Amis partageront ensemble une collation offerte par la Pâtisserie L’Arc-En-Ciel.

Le jour de Noël, des bénévoles dévoués iront chercher leur Vieux Amis à domicile et les conduiront au Delta de Trois-Rivières pour 11h. Au menu: un délicieux dîner, de la musique, et surtout, beaucoup de tendresse et de joie de vivre. Grâce à la fondation Carmand Normand, tous repartiront avec un cadeau.

Présents depuis 15 ans cette année, Les Petits Frères de Trois-Rivières accueillent et accompagnent près de 60 personnes du grand âge qui, sans l’organisme, seraient seules et isolées.