Aménagement de l’île St-Quentin: la population consultée sur le web

Crédit photo : Photo archives - Marie-Eve Alarie

TROIS-RIVIÈRES. La Corporation de développement de l’île Saint-Quentin consulte actuellement la population sur les améliorations à apporter à l’aménagement du parc de l’île.

Cette initiative fait suite à une séance de brainstorming de la nouvelle équipe de la Corporation.

«On a lancé plein d’idées réalisables à court et à long terme. On a présenté le tout à [Jean-Marc] Bergeron, directeur des Loisirs à la Ville. Eux aussi avaient des idées concernant l’aménagement du parc, dont notamment d’y ajouter des bancs et de l’éclairage. Avant d’aller de l’avant avec des projets, on veut voir la vision de la population au sujet de l’aménagement afin d’évaluer si nos idées vont dans les même sens que les priorités des citoyens», explique Lyne Bourgelas, coordonnatrice des loisirs, partenariats et communications au parc de l’île Saint-Quentin.

Le sondage disponible sur Internet aborde, entre autres, la fréquence des visites au parc de l’île Saint-Quentin, la période de fréquentation, les modes de transport utilisés pour s’y rendre, la durée des visites, les activités préférées et les améliorations qui pourraient être apportées aux infrastructures et aux services.

Par ailleurs, une question porte plus précisément sur la vision à long terme du parc, à savoir s’il devrait être orienté vers la nature, les activités nautiques et l’accès aux berges, les activités sportives ou récréatives ou encore vers la culture, l’histoire et les arts.

Le tout permettra également à la Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin d’établir les projets prioritaires pour le développement et l’aménagement du parc.

Des focus groupes seront aussi organisés prochainement avec une clientèle ciblée afin de développer des aspects plus précis.

La population a jusqu’au 14 mai pour remplir le sondage.

Selon les informations recueillies, les citoyens pourraient être sondés à nouveau sur d’autres aspects du parc, comme les loisirs.

Pour répondre au sondage: http://ilesaintquentin.com/sondage_plan_amenagement/