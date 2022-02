Améliorer la production d’hydrogène vert avec des ultrasons

Deux chercheurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) sont nouvellement titulaires de Chaires de recherche du Canada. L’une d’elle se consacrera à améliorer la production d’hydrogène vert grâce aux ultrasons et l’autre se penchera sur les facteurs d’influence des comportements alimentaires.

Professeur au Département de chimie, biochimie et physique, Bruno G. Pollet s’est vu octroyer la Chaire de recherche du Canada sur la production d’hydrogène vert. Financée à près de 2 millions de dollars, cette chaire mènera des travaux visant à utiliser les ultrasons pour améliorer la production d’hydrogène à partir de l’électrolyse de l’eau.

De nouveaux matériaux et systèmes seront développés pour créer des électrolyseurs plus performants, pouvant même extraire de l’hydrogène des eaux usées, tout en décontaminant ces dernières.

Les effets des ultrasons de puissance sur la production d’hydrogène n’ont pas été très étudiés et la technologie est difficilement applicable dans l’industrie. L’objectif global de la Chaire sera donc de combler ces lacunes pour développer de nouveaux matériaux ainsi que des systèmes qui seront plus durables et moins coûteux pour la production d’hydrogène.

« Notre Chaire de recherche sera l’une des rares au monde consacrées à la production d’hydrogène vert, soutient le professeur Pollet. L’obtention de cette chaire, c’est l’une de mes plus belles réussites professionnelles. On va commencer par acheter les équipements pour le laboratoire de l’hydrogène vert de l’UQTR et attirer des étudiants et des chercheurs. Le but, c’est d’avoir une équipe de minimum 10 personnes qui travaillera sur toute la chaîne de production de cet hydrogène vert. »

« L’objectif de cette chaîne, c’est de propulser une technologie nouvelle pour que l’industrie puisse s’en servir à court terme, ajoute ce dernier. On a un objectif de cinq ans pour l’application industrielle. Oui, on a un travail colossal devant nous, mais il faut qu’on le fasse rapidement parce que les enjeux climatiques sont grands et réels. L’hydrogène vert, ce sera une solution parmi tant d’autres, surtout quand on parle de carboneutralité. »

Les facteurs qui façonnent le comportement alimentaire

De son côté, durant les cinq prochaines années, Noémie Carbonneau, professeure au Département de psychologie, profitera d’un soutien financier de 600 000 $ de la part du gouvernement canadien pour mener à bien les travaux de sa chaire. Elle étudiera les facteurs d’influence des comportements alimentaires dans le but d’identifier des actions efficaces dans la promotion de saines habitudes auprès de la population.

« On étudiera les facteurs qui influencent ce qu’on mange, comment on le mange et pourquoi on le mange, précise la chercheuse. Le but ultime, c’est de favoriser de saines habitudes alimentaires et une relation plus positive avec la nourriture. Les travaux de la chaire visent à mieux cerner les pratiques que les parents peuvent mettre en place pour aider leurs enfants à développer une relation plus saine avec la nourriture et de meilleures habitudes de vie. On met l’accent sur ce que les parents peuvent faire au lieu de miser sur ce qu’ils ne doivent pas faire. On est dans une approche positive. »

Globalement, la chaire poursuit trois grands objectifs : le développement des connaissances sur les facteurs qui façonnent le comportement alimentaire, attirer et retenir des étudiants motivés et performants dans le but de former la relève et enfin, développer un grand réseau de collaboration.