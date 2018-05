Amateurs de homards, mangez pour la cause!

SOUPER-BÉNÉFICE. La Maison Grandi-Ose, de Trois-Rivières, est de retour avec son 11e «Souper aux homards». L’objectif principal est de recueillir 45 000$ lors de cette activité de financement majeur.

Le populaire «Souper aux homards» aura lieu à la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières ce samedi, à compter 18h30.

«La Maison Grandi-Ose répond aux besoins de plus de 160 familles en Mauricie et au Centre-du-Québec. Nous offrons un service de répit pour les familles des enfants aux prises avec un handicap», confie Alexandra Carjaval-Séguin, directrice de la Maison Grandi-Ose.

«L’entrée est à 120$ avec la possibilité d’avoir un reçu d’impôts qui rembourse 50% des frais. Les billets seront disponibles à la porte ou encore à la Maison Grandi-Ose. Notre Souper aux homards est très important pour obtenir du financement afin de continuer de répondre à notre mission.»

Deux choix de repas

Les gens auront droit à deux options de repas, soit du homard à volonté ou de la surlonge de bœuf, ainsi qu’à un choix exhaustif de vins qui se marient au menu offert.

«Le groupe musical «On TV» aura pour mission d’agrémenter la soirée. Le Groupe Somavrac, entreprise familiale de la Mauricie ayant à cœur le bien-être des familles, se veut le commanditaire principal de l’événement», a expliqué Daniel Poirier, de L’Événement.ca.

La Maison Grandi-Ose…

…est un organisme à but non lucratif qui se consacre aux enfants et adultes vivant avec des handicaps physiques, intellectuels ou avec un trouble du spectre de l’autisme. Sa mission est d’offrir l’accessibilité à des services de loisirs adaptés et du répit aux familles, et ce, en Mauricie et au Centre-du-Québec.