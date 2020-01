Altus Technologie versera 1% de ses ventes à Moisson Mauricie/Centre-du-Québec

Dès le lancement des activités de l’entreprise, Altus Technologie avait en tête de redonner à la communauté en faisant faire bénéficier un service local ayant un lien avec le secteur alimentaire de son éventuel succès. Environ un an et demi plus tard, Altus Technologie s’engage à verser 1% des revenus des ventes de sa gamme de produits «Température 360» à Moisson Mauricie/Centre-du-Québec.

Le choix de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec en tant que bénéficiaire s’avérait logique aux yeux de Tristan Martin, président-directeur général d’Altus Technologie, puisque les deux organisations partagent la même mission, soit la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’accès à des aliments de qualité pour tous.

«En établissant un pourcentage fixe des revenus de nos ventes à remettre à Moisson, c’est la seule formule qui garantissait que notre contribution puisse grandir en même temps que l’entreprise. Cette formule nous permet aussi de placer ça devant les dépenses et dividendes de l’entreprise. Notre objectif est d’être le contributeur financier numéro un de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec d’ici cinq ans», lance M. Martin.

L’entreprise trifluvienne exploite des technologies de pointe pour permettre au secteur alimentaire d’automatiser ses procédés afin d’accroître la productivité, réduire le gaspillage alimentaire et assurer la sécurité alimentaire du public. Pour ce faire, on y développe une gamme de produits sans fil longue portée qui se consacrent exclusivement à l’industrie alimentaire.

Par ailleurs, Altus Technologie fournira gratuitement à Moisson sa solution sans fil pour la télésurveillance d’entrepôts réfrigérés.

«Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le soutien d’Altus Technologie, soutient Jean Pellerin, président du conseil d’administration de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec. C’est très novateur comme entente et c’est encourageant de voir une jeune entreprise qui se positionne comme ça sur le plan social. On a besoin de la collaboration de tout le monde pour atteindre nos objectifs.»

La banque alimentaire Moisson Mauricie/Centre-du-Québec vient en aide à 25 538 personnes dans le besoin chaque mois, dont 8045 enfants.