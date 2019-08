Aller voir les Aigles de Trois-Rivières… avec votre chien!

Les Aigles de Trois-Rivières tiendront une «Journée des chiens» pour la toute première fois au stade de baseball de Trois-Rivières. Elle aura lieu ce samedi 17 août.

Les spectateurs auront l’occasion de venir assister à la partie de 14h05 opposant les Capitales aux Aigles accompagnés de leur partenaire canin.

Présentée par l’Hôpital Vétérinaire Les Rivières et l’Hôpital Vétérinaire De Houssart, cette journée se veut familiale et amusante. Dès midi, plusieurs exposants du domaine animalier seront présents sur la terrasse.

Une dégustation de crème glacée pour chiens sera également disponible. Des foulards pour chien aux couleurs des Aigles sera remis aux 200 premiers partisans qui se présenteront accompagnés de leur chien.

Pour cette journée spéciale, les sections du troisième but et de la terrasse ont été délimitées pour le maître et son chien. Les spécialistes de l’Hôpital Vétérinaire Les Rivières et l’Hôpital Vétérinaire De Houssart seront sur place afin d’assurer le bon déroulement de la partie.