Allègement des mesures sanitaires en deux temps

Le gouvernement du Québec a annoncé des allègements des mesures sanitaires à compter du 31 janvier et d’autres pour le 7 février prochain. Le premier ministre François Legault a indiqué « qu’on est sorti du tunnel, mais le train de la santé est magané depuis plusieurs années » lors d’un point de presse tenu mardi après-midi.

Concernant les allègements du 31 janvier prochain, il sera possible de faire un rassemblement intérieur à deux bulles et les salles à manger des restaurants et les cafétérias des chalets de ski pourront rouvrir à 50% de leur capacité, avec le passeport vaccinal. « On a prévu des assouplissements, mais il faut y aller mollo« , insiste M. Legault.

Aussi, les jeunes de moins de 18 ans pourront recommencer la pratique des sports scolaires et civils avec un maximum de 25 personnes. Cette mesure n’inclut pas le retour des compétitions.

À partir du 7 février prochain, les salles de spectacle, les cinémas, et les amphithéâtres sportifs pour rouvrir à 50% de leur capacité et avec un maximum de 500 personnes (passeport vaccinal). Les lieux de culte pourront aussi rouvrir à 50% de la capacité et un maximum de 250 personnes. Il n’est pas question de la réouverture des spas et salles d’entraînement pour le moment.

M. Legault a avancé que le réseau de la santé doit être reformé, et a réitéré l’appel à la population et particulièrement aux jeunes de se tourner vers les professions de la santé. « Il y aura beaucoup d’emplois dans les prochaines années. »

Le premier ministre a mentionné qu’une baisse des cas et des hospitalisations est prévue prochainement, mais le tout demeure incertain.