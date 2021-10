Alexis D’Aoust rentre à la maison

Alexis D’Aoust n’est âgé que de 25 ans et pourrait être une pièce maîtresse chez les Lions de Trois-Rivières cette saison. Celui qui a déjà porté le titre de capitaine chez les Cataractes de Shawinigan, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), amènera de l’expérience, mais aussi un apport offensif et défensif.

Ceux qui ont vu évoluer le Trifluvien au fil des ans savent qu’il est devenu un joueur complet, combatif sur 200 pieds. Il n’a pas caché sa joie de rentrer à la maison.

« Avec l’offre de Trois-Rivières, équipe de première année, et ma famille et mes amis dans le coin, je voulais tenter mon coup ici. Je suis né ici et j’ai senti l’effervescence du hockey avec la nouvelle équipe et les gens qui m’en parlaient alors ça m’a vraiment donné le goût de jouer ici. J’ai hâte! Ça doit faire deux ou trois ans que mes parents n’ont pas pu me voir jouer alors il y a un certain engouement », lance-t-il.

« La chimie est déjà bonne et ce sont tous de bons gars dans la chambre. On est presque tous Québécois et on a tous déjà été coéquipiers ou joué contre par le passé. »

Le Trifluvien ne se mettra pas trop de pression sur les épaules cette saison, mais ne cache pas son désir de s’améliorer jour après jour pour retourner en haut dans un avenir rapproché.

« Personnellement, mon objectif est d’être capable d’aider l’équipe à gagner et à bien paraître. Le but, c’est qu’on paraisse tous bien. Je veux apporter une certaine constance dans mon jeu match après match, que ce soit dans mes batailles devant le filet ou le long des rampes, pour avoir l’opportunité de pouvoir remonter en haut dans la ligue américaine. »

D’ailleurs, un rappel dans la Ligue américaine pourrait être envisageable dès cette saison, lui qui a tenté sa chance au camp des Senators de Belleville.

« J’ai passé une semaine avec Belleville et j’ai été coupé au dernier jour. J’ai eu de très bons commentaires et ils m’ont dit que durant l’année, je pourrais être dans les premiers rappelés s’ils ont des blessés », explique-t-il.

D’Aoust a eu la chance de disputer sa carrière junior chez lui, en Mauricie, avec les Cats. Il avait terminé son stage avec des saisons de 44 buts et 98 points en 68 matchs, et de 30 buts et 60 points en 50 matchs, avant d’avoir sa chance dans l’organisation des Canucks de Vancouver. Il avait ensuite fait la navette entre la East coast hockey league (ECHL) et la Ligue américaine de hockey (LAH). L’an dernier, c’est en Europe qu’il a tenté sa chance avec le Bystrica HC 05 de Banska, en Slovaquie. Il a obtenu 12 points en 27 rencontres.

« C’était une belle expérience et avec la COVID-19, il y avait une certaine incertitude ici (en Amérique) alors j’ai décidé d’aller essayer là-bas. C’était différent comme expérience et le hockey est très différent. On joue sur de grandes glaces alors il y a plus vitesse et de transports de rondelle. J’ai dû apporter un ajustement de ce côté-là. Ce qui était le fun aussi, c’est que j’ai pu visiter plusieurs belles places là-bas », témoigne l’attaquant.

« Pour ce qui est de cette saison, j’avais des offres pour pouvoir retourner en Europe, mais je voulais revenir en Amérique du Nord. »

Son dernier séjour dans la ECHL fut très concluant. Il avait inscrit 13 buts et amassé 13 aides en 26 matchs avec les Icemen de Jacksonville, lors de la saison 2019-2020.