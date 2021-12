Alexis Beaulac, clé défensive des Estacades

Les -Estacades de Trois-Rivières connaissent un excellent début de saison avec un dossier de 14 gains en 21 matchs, et le succès de l’équipe passe aussi par l’arrière. Parmi cette brigade défensive se trouve Alexis -Beaulac.

Sur la feuille de pointage, le défenseur de 6 »1 a obtenu deux buts et trois aides en 21 matchs, en plus de maintenir un différentiel de plus/moins à +1.

« Je suis content parce que je performe bien sur la glace, mais également hors glace », lance le natif de -Saint-Grégoire. « Sur le plan collectif, on est tous des joueurs très travaillants et ça parait dans les résultats. Nous avons un très bon esprit d’équipe. »

Celui qui aura 17 ans le 13 décembre prochain se veut un produit de l’Académie de hockey Denis Francoeur (AHDF). Il a disputé deux saison M16, soit une au Collège-Marie-de-l’Incarnation et une au Séminaire Saint-Joseph. À sa dernière saison M16, il avait d’ailleurs récolté 14 points en 28 matchs.

« Avec Denis Francoeur, ça s’est très bien passé. J’ai tellement appris avec lui, surtout au niveau des habiletés individuelles », ajoute celui qui se décrit comme un joueur travaillant dans les deux sens de la patinoire, avec un bon maniement de bâton et une bonne vision du jeu.

Il a ensuite disputé deux saisons avec la formation du Midget -Espoir. La COVID-19 aura cependant limité le jeune arrière à 27 matchs en deux ans, au cours desquels il aura totalisé 10 points. Rappelons que -Beaulac appartient à l’Océanic de -Rimouski, dans la -Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il fut le choix de 14e tour de l’Océanic – 241e au total – à l’encan de 2020.

« C’était tellement le fun d’être repêché, de voir son nom sortir. Je suis content et joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), c’est ce que je voulais. Ça va être une nouvelle étape dans ma carrière et je sais que je dois continuer de travailler fort pour m’y rendre », témoigne-t-il.

« J’ai d’ailleurs participé au camp des recrues cet été, avec l’Océanic, et ç’a très bien été. »

D’ici là, le #48 des Estacades n’entend pas se mettre de pression sur les épaules et il entend profiter du moment présent.

« Je me concentre sur notre deuxième moitié de saison et sur le Challenge Midget AAA (Hockey Québec) qui s’en vient. C’est sûr que notre groupe de joueurs aimerait bien le gagner ! Pour la suite, je veux connaître une bonne fin de saison et aller chercher des victoires. Je veux avoir de plus en plus de confiance sur la glace également », conclut-il.