Alexandre Veillette double lauréat du prix Dollard-Morin

C’est avec fierté que l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLSM) a décerné le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, volet relève Jean-Marc Paradis, à Alexandre Veillette pour son engagement auprès des jeunes. Il est également le lauréat provincial du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour le prix Dollard-Morin volet relève et sport.

Alexandre transmet avec générosité son savoir rugbystique. Athlète de niveau élite, il doit s’exiler pour performer. Il redonne à son club d’origine, les Braves de Trois-Rivières. Développeur, il met en place des programmes juniors pour, en 2017, déployer l’Académie de la Mauricie ce qui a permis de mettre en valeur le riche potentiel athlétique en rugby et ainsi influencer le Cégep de Trois-Rivières à créer une équipe féminine en 2020.

Ses qualités d’entraîneur sont reconnues par ses pairs et il est connu comme celui qui offre son expertise à ses confrères. Ses actions structurantes permettent d’augmenter le nombre de joueurs de rugby en Mauricie. Pour son extraordinaire implication, L’URLSM lui a remis une toile faite sur mesure de l’artiste Marguerite Boivin.

Alexandre Veillette s’est vu décerner le titre « Relève provinciale sport » parmi l’ensemble des candidatures régionales. Il a reçu un trophée, une épinglette, un certificat de reconnaissance ainsi qu’un mot de la ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.