Alerte transaction chez le Climatisation Cloutier

Le Climatisation Cloutier a procédé à une transaction d’importance dans les dernières heures avec la formation de Saint-Hyacinthe. Afin de répondre à sa demande de se rapprocher de la maison pour sa fin de carrière, ils ont bougé le défenseur Frédérick Côté.

Ce dernier a disputé les trois dernières saisons dans l’uniforme madelinois où il est devenu un des favoris de la foule et un véritable guerrier. «C’est avec le cœur gros que nous laissons aller « Fredo ». Ce dernier étant au cœur de notre famille. Il était venu difficile pour ce dernier de disputer tous les matchs en raison de la distance et son travail», a laissé tomber Fabien Dubé, directeur général.

«Je désire remercier « Fredo »pour ses trois ans avec nous. Ce n’est pas une transaction facile, car c’est un type de défenseur d’exception. Mais cette transaction est d’abord et avant tout une transaction humaine.»

Pour bouger un morceau de cette valeur, le Cap-de-la-Madeleine devait recevoir un morceau d’importance et le joueur visé était Steven Oligny. Ce dernier a débuté sa carrière senior avec les Barons Plantes Sports, dans l’ancienne LHSAM. «Depuis sept ans, il roule sa bosse dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) où il s’est forgé une identité de peste. En plus de pouvoir jeter les gants devant n’importe qui, il est en mesure de jouer amplement, une qualité recherchée de plusieurs. Il pourrait occuper un rôle très important dans notre alignement à court ou moyen terme» , ajoute M. Dubé.

«Il peut avoir un impact majeur dans notre alignement et changer notre dynamique à l’avant en plus d’apporter beaucoup de leadership et du vécu. Nous serons en discussion avec lui dans les prochaines semaines. Nous avons plusieurs éléments à regarder avec lui afin de lui offrir un environnement propice au succès.»