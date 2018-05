Une alerte sur votre téléphone lundi matin

Crédit photo : Deposiphotos

SÉCURITÉ CIVILE. À l’occasion de la Semaine de la sécurité civile, un premier envoi de messages d’essai visant à sensibiliser le public aux alertes sera effectué le 7 mai à 9h55.

Le message d’essai transmis par le système En Alerte sera émis simultanément à la radio et à la télévision, ainsi qu’aux appareils mobiles compatibles.

Le texte et la bande sonore du message du système En Alerte indiqueront clairement qu’il s’agit d’un essai. Ce message sera en outre annoncé par un signal sonore – le signal sonore d’alerte canadien – qui se fera entendre pendant huit secondes sur les téléphones sans fil compatibles.

Il n’y a aucune mesure à prendre à la réception d’un message d’essai. Les Canadiens recevant un tel message peuvent toutefois devoir en accuser réception pour rétablir le fonctionnement normal de leur téléphone sans fil.

Ce type d’essai a pour but d’attirer l’attention sur la présentation visuelle et sonore des alertes d’urgence. Il peut avoir lieu cinq fois par année et se fait au moyen de la radio et de la télévision depuis déjà le mois de mai 2015. Le volet sans fil du système En Alerte y est désormais inclus. Toutefois, il n’entraînera la transmission d’un message d’essai aux téléphones sans fil compatibles qu’une fois par année, pendant la Semaine de la sécurité civile.

Depuis le 6 avril, les fournisseurs de services sans fil sont en mesure de transmettre directement aux appareils sans fil compatibles connectés aux réseaux LTE les alertes provenant des autorités gouvernementales, afin d’avertir la population de situations où il y a menace pour la vie, comme les alertes AMBER ou les alertes de tornade.

Le service est offert sans frais, et il n’est pas nécessaire de s’y inscrire ou de se procurer une application particulière pour en recevoir les messages à l’aide d’un téléphone sans fil.