Aleris est maintenant une zone résidentielle

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

AFFAIRES MUNICIPALES. Le conseil municipal a procédé ce soir au changement de zonage du terrain de l’ancienne usine Aleris. Le zonage passe ainsi d’une zone industrielle à celui d’une zone résidentielle.

Ce changement de zonage s’avérait nécessaire et pressant puisque le gouvernement du Québec décontaminera ce terrain en fonction de son zonage. Ce terrain s’étend à l’est de l’intersection des rues Fusey et Saint-Laurent et des rues Fusey et Sainte-Madeleine.

Comme le maire Yves Lévesque caresse l’idée d’un développement domiciliaire destiné aux premiers acheteurs à cet endroit, le degré de décontamination doit être adapté en conséquence.

«Ça devient effectif dès aujourd’hui. On n’avait pas le choix de le faire rapidement. On avait une petite marge de manœuvre, car le contrat de décontamination n’a pas encore été donné», souligne le maire Lévesque.

«On est cohérent avec ce qu’on avait présenté au député Pierre Michel Auger, car on avait déposé un projet de redéveloppement. On ne va donc pas à l’encontre de ça en changeant le zonage à ce moment-ci», précise-t-il.

Le terrain appartient toujours à l’Américain Tim Martinez, qui doit 900 000$ en créances impayées à la Ville de Trois-Rivières. À la fin du processus de décontamination dans environ quatre ans, cette créance devrait s’élever à environ 1,6 million $, puisque la créance est reconduite d’année en année.