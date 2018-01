Alcool et drogue au volant: 22 personnes arrêtées en décembre

Crédit photo : Photo archives

SÉCURITÉ. En décembre, les policiers de la Direction de la police de Trois-Rivières ont arrêté 20 personnes pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et deux personnes pour conduites avec les capacités affaiblies par les drogues.

Au total, 2100 conducteurs ont été interpellés lors de 12 opérations ciblées, dont des barrages routiers.

Une campagne de prévention-sensibilisation s’est déroulée parallèlement au volet répressif, et ce, par des visites dans les établissements licenciés où les policiers ont distribué des dépliants en lien avec l’alcool au volant.

Ce mois-ci, les policiers porteront une attention particulière à la conduite hivernale (suivre de trop près, ne pas adapter sa conduite aux conditions climatiques, véhicule non déneigé, etc.), ainsi qu’aux véhicules non munis de pneus d’hiver.