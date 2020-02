Alberth Martinez de retour

Les Aigles de Trois-Rivières ont confirmé le retour d’Alberth Martinez. Le Vénézuélien amorcera une troisième saison dans la cité de Laviolette. Il devient le premier joueur de statut vétéran sous contrat en vue de la première saison de la concession dans la Ligue frontière.

Le voltigeur de 29 ans a participé à 57 matchs la saison dernière. En 215 apparitions au bâton, il a maintenu une moyenne de .284, claqué 13 doubles et produit 40 points. Il est également le meilleur frappeur de l’organisation en séries depuis deux ans avec 16 coups sûrs en 41 apparitions au bâton.

«Il n’y a pas de doute que si nous voulons gagner le championnat, nous avons besoin d’Alberth. C’est un frappeur très dangereux dans le cœur de notre alignement, un excellent voltigeur et un joueur extrêmement apprécié dans le vestiaire», a expliqué le gérant, TJ Stanton.

Rappelons que Martinez a évolué de 2010 à 2017 avec toutes les formations du réseau mineur des Padres de San Diego.

Réglementation

Les équipes de la Ligue frontière doivent obligatoirement aligner entre 22 et 24 joueurs pendant la saison régulière et les séries éliminatoires. Elles doivent avoir un minimum de 10 recrues (recrue-1 et recrue-2) et peuvent posséder un maximum de 10 joueurs d’expérience (expérience-2 ou vétéran). Parmi les joueurs d’expérience, seulement quatre peuvent être de statut vétéran, soit âgé de 29 ans et plus.

Cliquez sur le lien suivant pour consulter la règlementation officielle de la Ligue frontière : http://frontierleague.com/player-eligibility/

Alignement 2020

Avant-champ

1B – Juan Kelly, Expérience-2

Voltigeurs

V – Raphaël Gladu, Expérience-2

V – Alberth Martinez, Vétéra

Lanceurs

R – Keaton Sullivan, Recrue

R – Yeison Santos, Recrue

Entraîneurs

TJ Stanton, gérant

Kole Zimmerman, entraîneur des frappeurs