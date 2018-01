Des aînés qui font de la vidéo

Crédit photo : Audrey Leblanc

AÎNÉS. Il n’y a pas d’âge pour apprendre. Les gens de la Gazette de la Mauricie et de l’Université du troisième âge de l’UQTR l’ont bien compris. Dans le cadre d’un tout nouveau projet, ils apprendront à des aînés à concevoir des reportages vidéo, du tournage jusqu’à la post-production.

L’idée, c’est de permettre aux aînés de s’exprimer tout en acquérant de nouvelles connaissances. «À l’automne 2016, nous avons offert aux aînés des cours de rédaction journalistique et de textes d’opinion afin de favoriser la prise de parole des aînés. Les cours ont été un succès et on veut maintenant offrir de nouveaux outils aux aînés, des outils à l’ère numérique», explique Steven Roy Cullen de la Gazette de la Mauricie.

Cet automne, tous les aînés qui le désireront pourront donc suivre un cours de production et post-production vidéo avec un formateur professionnel. Concrètement, cela représente dix séances de deux heures et demie. Au terme du cours, les participants au projet seront capables de réaliser des reportages vidéo de qualité sur leur communauté et sur les sujets qui les intéressent. Ces reportages seront accessibles sur les plateformes numériques de la Gazette et de ses partenaires.

C’est grâce à une aide financière de 17 275 $ du gouvernement provincial que ce projet peut voir le jour. À travers la province, plus de 9,5 millions de dollars ont été investis pour le mieux-être des aînés.

À Trois-Rivières, la Maison de quartier St-Philippe reçoit quant à elle une aide financière de 11 403 $. Ce montant servira à divers projets, dont certains visent à briser l’isolement et à aider les aînés à demeurer autonomes.