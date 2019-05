Aigles: Un partant s’ajoute à la rotation

Les Aigles de Trois-Rivières et le lanceur Brandon Barker (LS-4) se sont entendus sur les modalités d’un contrat en vue de la prochaine saison. Le partant de six pieds et trois pouces a été réclamé au repêchage amateur de la Ligue majeure de baseball lors de l’encan de 2014 par les Braves d’Atlanta.

En 2017, l’artilleur a principalement œuvré dans le niveau AA avec les Baysox de Bowies. En 117 manches de travail, le droitier a retiré 103 frappeurs sur les prises. Il a affiché une moyenne de points mérités de 4,67 et a conservé une fiche positive de 7 victoires et 5 revers. L’an dernier, il a maintenu une moyenne de 5,37 en 12 départs avec Fargo-Moorhead où il a cumulé 3 gains contre 6 revers.

«Nous sommes très excités de signer un lanceur expérimenté et recherché de la sorte étant donnée la saison qui débute très bientôt», a commenté le gérant des Oiseaux, TJ Stanton.

Barker est officiellement le sixième partant sous contrat avec les Aigles après les signatures de Jose Santiago, Kevin McNorton, Chris Murphy, Brian Ernst et Domenic Mazza. Une belle lutte est donc à prévoir à ce niveau-là.

Alignement 2019

Lanceurs

LP / R – Jose Santiago, LS-3

LP – Kevin McNorton, LS-2

LP – Chris Murphy, LS-2

LP – Brian Ernst, LS-4

LP – Domenic Mazza, LS-3

LP – Brandon Barker, LS-4

R – Cortland Cox, LS-2

R – Trey Robledo, Recrue

R – Tyler Ferguson, LS-3

R – Garrett Mundell, LS-2

R – Garrett Harris, Recrue

R – Casey Brown, LS-1

R – Jared Johnson, LS-1

Avant-champ

Receveur – Anthony Hermelyn, LS-2

Receveur – Joe Deluca, Recrue

1er but – Juan Kelly, LS-4

1er but – Michael Suchy, LS-3

2e but – David Glaude, LS-1

Arrêt-court – Thomas Roulis, Recrue

3e but – Taylor Brennan, Vétéran

Voltigeurs

VC – Alberth Martinez, Vétéran

VC – Jesse Russo, Recrue

VD – Parker Sniatynski, Recrue

VD – Tucker Nathans, Vétéran

VG – LeVon Washington, LS-5

VG – Raphaël Gladu, LS-1