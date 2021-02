Aigles: Tasker Strobel se battra pour le titre de «closer»

Les Aigles ajoutent un lanceur gaucher à leur alignement

Les Aigles de Trois-Rivières annoncent s’être entendus avec le lanceur américain Tasker Strobel pour la saison 2021. La nouvelle acquisition des Aigles, originaire d’Avon, en Indiana, a déjà accumulé de l’expérience dans la Ligue Frontier en évoluant pour les Slammers de Joliet en 2017.

Avant de se joindre aux Slammers, Strobel a joué avec les Pumas du Saint Joseph’s College, dans la NCAA. À sa dernière année avec l’équipe, il a conservé une moyenne de points mérités de 3,17, tout en maintenant une fiche gagnante de 7 victoires et 3 défaites. Il a par la suite fait le saut dans l’American Association en rejoignant les RailCats de Gary. En 2020, il a joué avec les Woolly Mammoths de Westside, dans la United Shores Baseball League. En 10 parties, il a maintenant une moyenne de points mérités de 3,97, en plus de n’avoir alloué aucun coup de circuit à ses adversaires.

«Tasker est une grande acquisition pour notre équipe en 2021. C’est un lanceur gaucher qui possède une grande puissance», se réjouit Matthew Rusch, gérant des Aigles.

«Il a démontré une vélocité croissante et un meilleur contrôle au cours des dernières années. Je suis sûr qu’il sera en mesure de produire à un haut niveau cette saison. Il est capable de déjouer les frappeurs avec tous ses lancers. Je me sens chanceux d’avoir pu le signer avant d’autres équipes. Je le vois comme un releveur de fins de partie, qui pourrait même trouver son rôle comme stoppeur.»

JOUEURS SOUS CONTRAT 2021

Avant-champ

1er but – Juan Kelly, Expérience-2

Joueur d’utilité – Chris Clare, Expérience-2

Receveur – Morgan Lofstrom, Expérience-2

Receveur – Joe Deluca, Expérience-1

Receveur – Cole Warken, Recrue

Receveur – Tyler Sandoval, Recrue

Joueur d’utilité – Brendon Dadson, Recrue

Joueur d’utilité – Kevin Belskie, Recrue

Joueur d’utilité – Louis-Philippe Pelletier, Recrue

3e but – James Smibert, Recrue

2e but / arrêt-court – Jack Strunc, Recrue

Voltigeurs

Alberth Martinez, Vétéran

Steve Brown, Vétéran

Raphaël Gladu, Expérience-2

Blaze Speas, Recrue

Lanceurs

Partant – Kevin McNorton, Vétéran

Partant – Justin Ferrell, Expérience-2

Partant – Wilfred Salaman, Expérience-2

Partant – Sam Belisle-Springer, Recrue

Partant – David Gauthier, Recrue

Releveur – Keaton Sullivan, Recrue

Releveur – Jack Weinberger, Recrue

Releveur – Vlad Nunez, Recrue

Releveur – Tasker Strobel, Recrue

Entraîneurs

Gérant – Matthew Rusch

Entraîneur des lanceurs – Kyle Lafrenz