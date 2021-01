Aigles : McNorton de retour au monticule

Les Aigles de Trois-Rivières se sont entendus avec le lanceur vétéran Kevin McNorton qui disputera une quatrième saison dans l’uniforme des Aigles.

Le droitier de 29 ans, quatrième dans l’histoire de la concession pour le nombre de victoires avec 18, affiche une moyenne de points mérités de 3.95 en 264 manches de travail. Il décroche ainsi l’un des trois précieux casiers de statut vétéran permis par la Ligue Frontier à chaque équipe.

«Kevin est l’un des principaux leaders des Aigles autant sur le terrain que dans le vestiaire au cours des dernières saisons. Il adore jouer à Trois-Rivières et il est apprécié par les partisans. Il possède les atouts pour devenir notre as lanceur, car il sait comment gagner et lancer de façon efficace match après match », mentionne le gérant, Matthew Rusch.

Joueurs sous contrat – 2021

Avant-champ

1er but – Juan Kelly, Expérience-2

Joueur d’utilité – Chris Clare, Expérience-2

Receveur – Joe Deluca, Expérience-1

Receveur – Cole Warken, Recrue

Receveur – Tyler Sandoval, Recrue

Receveur – John Tuttle, Recrue

Joueur d’utilité – Brendon Dadson, Recrue

Joueur d’utilité – Kevin Belskie, Recrue

Voltigeurs

Alberth Martinez, Vétéran

Raphaël Gladu, Expérience-2

Blaze Speas, Recrue

Lanceurs

Partant – Kevin McNorton, Vétéran

Partant – Justin Ferrell, Expérience-2

Partant – Wilfred Salaman, Expérience-2

Partant – Sam Belisle-Springer, Recrue

Partant – David Gauthier, Recrue

Releveur – Keaton Sullivan, Recrue

Releveur – Jack Weinberger, Recrue

Entraîneurs

Gérant – Matthew Rusch

Entraîneur des lanceurs – Kyle Lafrenz