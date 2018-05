Les Aigles malmènent les Boulders 16 à 7

CAN-AM. Les Aigles ont connu une soirée faste à l’attaque en disposant aisément des Boulders de Rockland 16 à 7, samedi soir, au Stade Stéréo+.

Les deux équipes ont produit à plein régime en début d’affrontement, mais les Trifluviens ont pris le contrôle du match à partir de la sixième manche en inscrivant dix points au cours de cette séquence. Pas moins de 9 points ont été inscrits à la fiche du releveur Marc Huberman.

La troupe de TJ Stanton s’est amusée aux dépens des lanceurs des Boulders, avec 15 coups sûrs. Les Oiseaux ont aussi fait preuve de beaucoup de patience à la plaque, en soutirant 9 buts sur balles. Javier Herrera et Taylor Oldham ont été les plus efficaces à l’attaque, avec chacun trois coups sûrs.

Venu en relève à Owen Boon, qui a connu un départ un peu plus difficile, Tyler Garkow s’est très bien tiré d’affaire sur le monticule. Le droitier a été parfait en 4 manches et 1/3 de travail, en plus de retirer 5 frappeurs sur des prises.

Tous les partants des Aigles ont obtenu un coup sûr, sauf Taylor Brennan.

Les Aigles tenteront de balayer Rockland aujourd’hui, dès 13h. Dans le cadre des dimanches de la famille, présentés par Tim Hortons, les personnages de la Pat’Patrouille seront présents au domicile des Oiseaux. La partie est également gratuite pour les enfants de 14 ans et moins. (Source: http://lesaiglestr.com/)