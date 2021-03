Aigles: le Centre de pratique s’installe chez Baseball 360

Les Aigles de Trois-Rivières ont conclu une entente de trois ans avec Baseball 360 afin d’y installer son Centre de pratique.

Tous les joueurs de la structure des Aigles, du niveau professionnel jusqu’à moustique, bénéficieront d’installations de premier plan du bâtiment de la rue Bellefeuille pour se développer, quelle que soit la saison.

«Beau temps mauvais temps, on peut y tenir des entraînements du Moustique au professionnel à des heures très convenables. Baseball 360, c’est un plus value. On avait déjà le Complexe sportif Alphonse-Desjardins où ça va très bien, mais ils sont surchargés vu leur offre de sports. On va donc pouvoir compléter nos entraînements du CSAD avec Baseball 360», explique René Martin, président des Aigles de Trois-Rivières.

Ce nouveau partenariat devrait également contribuer au recrutement de joueurs Québécois. D’ailleurs, le gérant des Aigles de Trois-Rivières, Matthew Rusch, a eu l’opportunité de tenir quelques camps d’essais, cet hiver, avec certains joueurs.

«C’est un gros partenariat pour les Aigles. On a pu faire venir quelques joueurs pour les voir en action en prévision d’un recrutement. C’est un gros partenariat pour les Aigles. Ce sera bon pour le développement des joueurs locaux aussi», ajoute Matthew Rusch.

«Avec le passage de l’équipe dans la Ligue Frontier qui fait place à plus de recrues, on veut plus de Québécois dans l’équipe. Avec le Junior, on voit de plus en plus de joueurs qui se dirigent vers les Collèges américains. Une installation comme celle de Baseball 360 a permis d’inviter des joueurs même en hiver, s’ils s’entraînent chez eux», précise René Martin.

Le complexe dédié entièrement à la pratique du baseball et de la balle donnée est doté de quatre cages de frappeurs, un enclos de lanceurs, une salle d’entraînement, une boutique spécialisée et d’un lounge sportif.

«Le plan initial a toujours été de doter la région d’une installation de plus qui complète l’offre actuelle afin que tous les joueurs de baseball puissent poursuivre leur développement. On souhaite aussi créer une communauté baseball, être cette maison du baseball. Pour les jeunes, voir un Raphaël Gladu ou un Steeve Brown frapper à côté de toi et avoir la possibilité d’échanger, c’est précieux», souligne Steeve Ager, président-directeur général de Baseball 360 Trois-Rivières.