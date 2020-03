Aigles: la Ligue Frontier garde le cap

Au terme d’une réunion exceptionnelle de tous les dirigeants des 14 équipes ce matin, la Ligue Frontier souhaite que la saison 2020 puisse prendre son envol à la date prévue, malgré le contexte causé par la crise du coronavirus, bien que certains réajustements quant à l’horaire de la saison et du camp d’entraînement seront sans doute à prévoir.

De ce fait, le match d’ouverture des Aigles est, pour l’instant, maintenu le 26 mai.

«Nous travaillons sur tous les tableaux actuellement pour préparer la saison malgré cette terrible décision», déclare Paul Poisson, président des Aigles de Trois-Rivières.

Un comité de travail a d’ailleurs été mis en place et fera ses recommandations de façon hebdomadaire aux dirigeants du circuit. La direction des Capitales et des Aigles encouragent les partisans à respecter toute les règles et conseils visant à protéger leur santé et celles avant le début de la saison de baseball.

Il a été demandé à toutes les équipes de suivre rigoureusement les directives des différents départements de santé publique de chacune des juridictions visées.